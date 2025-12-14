رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در ۲۰ روز نخست آذرماه، بیش از ۱۵۷ هزار و ۴۹۰ فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت اعمال قانون شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت گفت: مأموران پلیس راهور در بازه زمانی اول تا بیستم آذرماه، با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات، بیش از ۱۵۷ هزار و ۴۹۰ فقره تخلف حادثه‌ساز را در سطح شهر تهران اعمال قانون کرده‌اند.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده آن است که همچنان بخش قابل توجهی از رانندگان نسبت به قوانین بی‌توجه هستند و همین رفتار‌ها می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر شود.

سردار موسوی پور در مورد جزئیات آمار برخی از این تخلفات حادثه ساز اظهار داشت: بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ فقره تخلف مربوط به سرعت غیرمجاز که یکی از اصلی‌ترین عوامل وقوع تصادفات شدید و مرگبار محسوب می‌شود. بیش از ۳۷۰ فقره تخلف مربوط به سبقت غیرمجاز که اغلب در بزرگراه‌ها و معابر شلوغ رخ داده و خطر برخورد‌های زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد.

او افزود: بیش از ۵۷ هزار و ۲۸۰ فقره تخلف مربوط به ورود ممنوع که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در ترافیک، احتمال برخورد‌های رو‌به‌رو و تصادفات جدی را بالا می‌برد. بیش از ۱،۸۰۰ فقره تخلف مربوط به حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها که یکی از خطرناک‌ترین رفتار‌های رانندگی بوده و می‌تواند منجر به حوادث مرگبار شود.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: پلیس راهور با جدیت و بدون اغماض با این دسته از تخلفات برخورد خواهد کرد و هدف اصلی از این اقدامات، حفظ جان شهروندان و کاهش آمار تصادفات است. وی همچنین از رانندگان خواست با رعایت قوانین، سهم خود را در ارتقای ایمنی ترافیک ایفا کنند.

پلیس راهور تهران بزرگ ضمن هشدار به رانندگان یادآور شد: رعایت سرعت مجاز نه‌تنها از جریمه و اعمال قانون جلوگیری می‌کند، بلکه مهم‌ترین عامل حفظ جان رانندگان و سرنشینان است. پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، مانع وقوع تصادفات مرگبار و برخورد‌های زنجیره‌ای می‌شود.

او تاکید کرد: توجه به علائم ورود ممنوع، نظم و ایمنی ترافیک را تضمین کرده و از بروز حوادث رو‌به‌رو جلوگیری می‌کند. خودداری از حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، یکی از اصول حیاتی برای پیشگیری از حوادث جبران‌ناپذیر است.

پلیس راهور تهران بزرگ گفت: هر راننده با رعایت قوانین، نه‌تنها از جریمه و اعمال قانون دور می‌ماند، بلکه سهمی بزرگ در کاهش تصادفات و حفظ امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. ایمنی، نتیجه احترام به قانون است و هر تخلف کوچک می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود.

برچسب ها: تخلف حادثه‌ساز ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
ثبت ۷۰ هزار تخلف ساکن توسط یگان ویژه ضربت پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۲ روز
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آخرین اخبار
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور
آمار امیرحسین ثابتی درباره تعداد زندانیان مهریه با آمار واقعی اختلاف فاحش دارد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تشدید خطر فرونشست زمین در پایتخت
رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
اوباش سابقه‌دار تهرانپارس به دام پلیس افتادند
انهدام باند سارقان بی‌ام دبلیو سوار/ پایان سرقت‌های میلیاردی منازل در پایتخت
آغاز رسمی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی زیر ۵ سال در کیش
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
آقامیری: تهیه دستورالعمل جامع پیاده‌روسازی شهری توسط شورای فنی شهرداری
اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در تهران طی ۲۰ روز نخست آذر ماه
افشای راز سیاه با اعترافات پسر شرور
خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است