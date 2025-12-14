باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان اسکیت رولبال پس از برگزاری اردوی نهایی و پشت سر گذاشتن تمرینات فنی با آمادگی کامل امروز راهی مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال در امارات شدند.

هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر دبی برگزار می‌شود و تیم‌های ملی ایران در دو بخش آقایان و بانوان در این رویداد به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

مهدیه مومنی، فاطمه ادیبی‌فر، فاطمه عادل‌مهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی ملی پوشان تیم ملی اسکیت رولبال هستند و نجمه عبداله پور هم هدایت این تیم را بر عهده دارد.

مرتضی نوروزی، علی دیانت‌خواه، سهیل بهرمانی، سینا صفی‌یاری، محمد عسکری، متین گردابی، سلمان عربی، مجید بنی‌اسد، وحید رحیمی، سیدمحسن سیدعاشور، اوکتای نوید و یاسین کارگر نفرات تیم آقایان را تشکیل می دهند و مربیگری تیم بر عهده امید داوری است.

همچنین مجید هنرجو رئیس فدراسیون که سمت نایب رئیسی کنفدراسیون رولبال آسیا را بر عهده دارد جهت حضور در اجلاس جهانی این رشته عازم محل برگزاری مسابقات شد.

علی محبوبی فرد سرپرستی تیم‌را عهده دار است و بهروز آدینانی رئیس هیئت اسکیت استان خراسان جنوبی هم تیم را همراهی می کند.

متین حیدری و عبداله کریمی ۲ داوری هستند که در هفتمین دوره جام جهانی رولبال به نمایندگی از ایران به قضاوت خواهند پرداخت.