باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گروه دوستان منشور سازمان ملل متحد توقیف یک نفتکش توسط مقامات آمریکایی در سواحل ونزوئلا را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری کشتی و خدمه آن شد.

در بیانیه‌ای که توسط ایوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در تلگرام منتشر شد، این گروه گفت: «این گروه خواستار احترام کامل به حقوق حاکمیتی جمهوری بولیواری ونزوئلا در رابطه با فعالیت‌های دریایی و تجاری آن و همچنین آزادی فوری کشتی، محموله آن و هرگونه پرسنل بازداشت شده است.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه از توقیف یک نفتکش بزرگ در سواحل ونزوئلا خبر داد. پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، بعداً مدعی شد که مقامات آمریکایی به نفتکش توقیف شده مشکوک هستند که نفت را از ونزوئلا و همچنین از ایران حمل می‌کرده است. این عملیات توسط اف‌بی‌آی، آژانس تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده با حمایت وزارت دفاع انجام شده است.

پیش از این، کاراکاس مقامات آمریکایی را به دزدی دریایی متهم کرده و این حادثه را «عملی غیرقانونی و تهاجمی خرابکارانه» توصیف کرده و قصد خود را برای شکایت به نهاد‌های بین‌المللی مربوطه اعلام کرده بود. این گروه متشکل از ۱۸ کشور تأیید کردند که اقدامات انجام شده توسط نیرو‌های مسلح رسمی یک کشور خاص، «نقض آشکار قوانین بین‌المللی»، از جمله حقوق مالکیت، محسوب می‌شود و با روند اقدامات یکجانبه و قهری که باید برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متوقف شوند، سازگار است.

گروه دوستان منشور اظهار داشت: «استفاده از ابزار‌های نظامی برای دخالت در فعالیت‌های تجاری مشروع یک کشور مستقل، تحت هیچ شرایطی، از جمله به بهانه اجرای یکجانبه و فراسرزمینی قوانین ملی، قابل توجیه نیست.»

در ادامه آمده است: «تلاش برای به تصویر کشیدن این اقدامات به عنوان یک اقدام اجرای قانون، به هیچ وجه ایالات متحده را از تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی معاف نمی‌کند.»

در این بیانیه خاطرنشان شده است که این حادثه در بحبوحه تهدیدات مداوم، کمپین‌های انتشار اطلاعات نادرست و تحریکات با هدف بی‌ثبات کردن و تضعیف دولت قانونی رئیس جمهور نیکولاس مادورو رخ داده است. این گروه مجدداً تأکید کرد که آمریکای لاتین و کارائیب منطقه صلح هستند و «همبستگی مطلق و تزلزل‌ناپذیر» خود را با مردم و دولت ونزوئلا ابراز کردند.

پیش از این، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایالات متحده احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای توقیف بیشتر نفتکش‌های تحریم‌شده در سواحل ونزوئلا است.

روز جمعه، ترامپ قصد خود را برای انجام حملات زمینی در داخل ونزوئلا به عنوان بخشی از آنچه که او جنگ علیه مواد مخدر می‌نامید، اعلام کرد.

منبع: ریانووستی