گروه دوستان منشور سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای، توقیف یک نفتکش توسط مقامات آمریکایی در سواحل ونزوئلا را به عنوان نقض آشکار قوانین بین‌المللی محکوم کرد و خواستار آزادی فوری کشتی و خدمه آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گروه دوستان منشور سازمان ملل متحد توقیف یک نفتکش توسط مقامات آمریکایی در سواحل ونزوئلا را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری کشتی و خدمه آن شد.

در بیانیه‌ای که توسط ایوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در تلگرام منتشر شد، این گروه گفت: «این گروه خواستار احترام کامل به حقوق حاکمیتی جمهوری بولیواری ونزوئلا در رابطه با فعالیت‌های دریایی و تجاری آن و همچنین آزادی فوری کشتی، محموله آن و هرگونه پرسنل بازداشت شده است.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه از توقیف یک نفتکش بزرگ در سواحل ونزوئلا خبر داد. پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، بعداً مدعی شد که مقامات آمریکایی به نفتکش توقیف شده مشکوک هستند که نفت را از ونزوئلا و همچنین از ایران حمل می‌کرده است. این عملیات توسط اف‌بی‌آی، آژانس تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده با حمایت وزارت دفاع انجام شده است.

پیش از این، کاراکاس مقامات آمریکایی را به دزدی دریایی متهم کرده و این حادثه را «عملی غیرقانونی و تهاجمی خرابکارانه» توصیف کرده و قصد خود را برای شکایت به نهاد‌های بین‌المللی مربوطه اعلام کرده بود. این گروه متشکل از ۱۸ کشور تأیید کردند که اقدامات انجام شده توسط نیرو‌های مسلح رسمی یک کشور خاص، «نقض آشکار قوانین بین‌المللی»، از جمله حقوق مالکیت، محسوب می‌شود و با روند اقدامات یکجانبه و قهری که باید برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متوقف شوند، سازگار است.

گروه دوستان منشور اظهار داشت: «استفاده از ابزار‌های نظامی برای دخالت در فعالیت‌های تجاری مشروع یک کشور مستقل، تحت هیچ شرایطی، از جمله به بهانه اجرای یکجانبه و فراسرزمینی قوانین ملی، قابل توجیه نیست.»

در ادامه آمده است: «تلاش برای به تصویر کشیدن این اقدامات به عنوان یک اقدام اجرای قانون، به هیچ وجه ایالات متحده را از تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی معاف نمی‌کند.»

در این بیانیه خاطرنشان شده است که این حادثه در بحبوحه تهدیدات مداوم، کمپین‌های انتشار اطلاعات نادرست و تحریکات با هدف بی‌ثبات کردن و تضعیف دولت قانونی رئیس جمهور نیکولاس مادورو رخ داده است. این گروه مجدداً تأکید کرد که آمریکای لاتین و کارائیب منطقه صلح هستند و «همبستگی مطلق و تزلزل‌ناپذیر» خود را با مردم و دولت ونزوئلا ابراز کردند.

پیش از این، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایالات متحده احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای توقیف بیشتر نفتکش‌های تحریم‌شده در سواحل ونزوئلا است.

روز جمعه، ترامپ قصد خود را برای انجام حملات زمینی در داخل ونزوئلا به عنوان بخشی از آنچه که او جنگ علیه مواد مخدر می‌نامید، اعلام کرد.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: سازمان ملل ، نفتکش ، منطقه کارائیب ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
آمریکا حکم توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا را علنی کرد
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پهباد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
آخرین اخبار
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهباد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم
فیدان: فلسطین قطب‌نمای اخلاقی زمانه ماست
اوربان: توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه «اعلان جنگ» است
سوریه: آمریکا هشدار درباره حمله احتمالی داعش را جدی نگرفت
کشته شدن ۶ نیروی صلح‌بان بنگلادشی در سودان
سنتکام: سه آمریکایی در کمین داعش در سوریه کشته شدند
صد‌ها نفر در استکهلم در اعتراض به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه تجمع کردند
بلومبرگ: اروپا از طرح ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین واهمه دارد
زاخارووا: واکنش روسیه به مسدود شدن دارایی‌هایش به زودی اعلام می‌شود
حماس حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه را «نقض آشکار آتش‌بس» خواند
پهپاد ناشناس پروازهای فرودگاه اسلو را مختل کرد
ادعای تل‌آویو درباره شهادت فرمانده حماس در حمله پهپادی به غزه
زخمی شدن نیرو‌های آمریکایی و سوری بر اثر تیراندازی افراد ناشناس 
اسرائیل هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۱۰۰۰ نفر گذشت
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ؛ وقتی انگشت اتهام او به سمت خودش می‌چرخد