وزیر ورزش و جوانان در پیامی، موفقیت ورزشی کاروان ایران را در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی در پیامی با ارج گذاشتن به تلاش کاروان ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، آنها را آینده‌سازان ورزش کشور برای فتح قله‌های موفقیت در بازی‌های پارالمپیک در آینده دانست.

متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانمند

فرزندان برومند ایران اسلامی

جوانان توان‌یاب و روشن‌دل کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

حضور شما در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان جلوه‌ای از تلاش مستمر، پشتکار و تعهد فنی است. با تمرین‌های منظم و رعایت اصول حرفه‌ای، نماینده‌ای شایسته برای ورزش پارالمپیک ایران بودید و بار دیگر نشان دادید که موفقیت، نتیجه ایمان به توانایی‌ها و تمرکز در مسیر دشوار است.

کسب ۷۶مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و در جایگاه دوم رده‌بندی مدال‌ها، در حالی که بیشترین تعداد مدال در میان تمامی کشور‌ها ۲۶۲ مدال به کاروان ایران اسلامی تعلق گرفت، نشان از سطح بالای آمادگی، استقامت و روحیه رقابتی شما دارد. هر مدال، روایتگر ساعت‌ها تمرین، صبر و تعهد به ارتقای ورزش کشور است.

برای من مایه خوشحالی بود که برخی رقابت‌های شما را از نزدیک شاهد بودم و تلاش خستگی‌ناپذیرتان برای اهتزاز پرچم مقدس کشورمان را نظاره کردم.

بی‌تردید شما سرمایه‌های گران‌بهای ورزش ایران و امید‌های روشن فتح قله‌های آینده پارالمپیک هستید و مسیر پیش‌رو، الگویی ماندگار برای نسل‌های بعد خواهد بود.

همچنین لازم می‌دانم از کمیته ملی پارالمپیک و تمامی فدراسیون‌های مرتبط که زمینه آماده‌سازی و موفقیت کاروان را فراهم کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همکاری و حمایت شما بخش مهمی از این موفقیت بزرگ بود.

برای یکایک شما، تداوم موفقیت، سلامت، انگیزه و درخشش روزافزون آرزو می‌کنم.

برچسب ها: وزیر ورزش ، بازی‌های پاراآسیایی
خبرهای مرتبط
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند
حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی ورزشکاران بازی‌های پاراآسیایی جوانان
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
دنیامالی وارد امارات شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
میلان ۲-۲ ساسولو/ شاگردان آلگری صدر جدول را به رقبا تعارف کردند + فیلم
تراکتور ۲ - ۱ پیکان/ پرشور‌ها پس از ۲ تساوی بدون گل رنگ برد را دیدند + فیلم
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان شد
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
ثریا آقایی و بازتعریف دیپلماسی ورزشی ایران
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
یاغی جدید استقلالی ماند
تیم اسکواش ایران بین ۱۱ تیم دهم جهان شد
هشدار عضو IOC به طالبان: پذیرش جهانی در گرو احترام به حقوق زنان ورزشکار است
درخشش اسماعیل‌نژاد مانع باخت تیمش در ترکیه نشد
دبیر: یک مدیر باید محکم بایستد و برای خدا کار کند
حامد حدادی استقلالی شد
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند