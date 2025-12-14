باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نهمین نمایشگاه حمل‌ و نقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز (یکشنبه، ۲۳ آذرماه) با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین وزارتخانه و روسای انجمن ها و اتحادیه های مرتبط در مصلای امام خمینی (ره) گشایش یافت.

این دوره از نمایشگاه که با شعار «بهره‌وری و هوشمندسازی» برگزار می‌شود، میزبان فعالان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. نمایشگاهی که در آن شاهد رونمایی از فناوری‌های نوین و ارتقای نقش بخش خصوصی برای تقویت کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای خواهیم بود.

در این دوره پاویون اختصاصی شرکت های دانش‌بنیان و فناوری های نوین به صورت ویژه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی شده است. در این بخش، علاوه بر حضور فعال شرکت‌های دانش بنیان و فناور، از بیش از ۳۰ طرح و محصول نوآورانه در حوزه های حمل و نقل هوشمند، لجستیک دیجیتال، سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت ناوگان و بهینه سازی زنجیره تأمین رونمایی می‌شود.

از دیگر بخش های نوآورانه برگزاری پاویون هوش مصنوعی با برگزاری پنل های تخصصی و ارایه محول در نمایشگاه است و برای اولین بار رونمایی از دستیار هوش مصنوعی در صنعت حمل و نقل و لجستیک از برنامه های نوآورانه امسال است.

رویکرد اصلی این رویداد توسعه زنجیره یکپارچه حمل و نقل و لجستیک با محوریت بهره وری، هوشمندسازی و ارتقای نقش بخش خصوصی است. این محورها بر اساس نیازهای راهبردی کشور، سیاست های کلان توسعه زیرساخت ها و ضرورت ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین المللی ترانزیتی انتخاب شده اند.

در نهمین دوره نمایشگاه سه حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی به عنوان ستون‌های اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر و موتور محرک ترانزیت منطقه ای کشور، در کانون توجه قرار گرفته اند و بخش قابل توجهی از برنامه ها، پنل ها و مشارکت شرکت ها نیز بر همین محورها متمرکز است.

تمرکز این نمایشگاه بر چالش هایی مانند نوسازی ناوگان فرسوده، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی، کمبود سرمایه گذاری، موانع قانونی و نیاز به هوشمندسازی فرآیندهاست و تلاش می شود با هم افزایی بخش دولتی و خصوصی، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

در این نمایشگاه، حضور شرکت های بزرگ، هلدینگ‌ها، سرمایه گذاران، اپراتورها و تشکل های تخصصی به صورت هدفمند برنامه ریزی شده و فضاهای اختصاصی برای مذاکرات مستقیم (B۲B) و (B۲G)، تعریف پروژه های مشترک، جذب سرمایه‌گذاری و عقد تفاهم نامه های اجرایی فراهم شده است و هدف این بوده که نمایشگاه از یک رویداد صرفاً نمایشی به یک پلتفرم واقعی تصمیم سازی و اجرای پروژه ها تبدیل شود.

نهمین نمایشگاه و کنفرانس حمل‌ و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از امروز تا ۲۶ آذرماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) آماده بازدید علاقه مندان است.

برای نخستین بار نهمین نمایشگاه با حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی برگزار می شود.