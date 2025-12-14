باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های تربیتی نسل نوجوان، اقدام به تألیف کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» کرده است.

شبکه آموزش سیما در جهت اشاعه این محتوای ارزشمند و آشنایی معلمان با این کتاب نونگاشت، به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اقدام به ساخت برنامه‌ای با همین عنوان و در ۱۶ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای با حضور نویسندگان و برنامه‌ریزان این بسته تربیت و یادگیری کرد.

این مجموعه در ۱۶ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای، میزبان نویسندگان، طراحان و کارشناسان بسته تربیتی است که درباره اهداف، ساختار و رویکرد‌های محتوایی کتاب‌های سه مقطع تحصیلی توضیح می‌دهند.

کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» تلفیقی از آموزش‌های هویتی، تحلیلی و تاریخی است و تلاش می‌کند در کنار روایت رویداد‌های جنگ ۱۲روزه، ذهن و احساس دانش‌آموزان را برای فهم چرایی رخداد‌ها و نقش آنان در مواجهه با بحران‌ها آماده کند.

این بسته تربیتی برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده و دبیران را در ایجاد فضای گفت‌وگومحور و تقویت سواد سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان یاری می‌کند.

حسین نعمتی مدیر آموزش‌های گروهی شبکه آموزش با اشاره به ظرفیت تلویزیون برای آموزش معلمان گفت: یکی از کتاب‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» برای دوره دوم ابتدایی (کلاس‌های ۴، ۵، ۶)، دیگری برای مقطع متوسطه اول و کتاب سوم برای دوره متوسطه دوم تدوین شده است.

وی افزود: ما در این برنامه تلاش می‌کنیم شیوه تدریس، اهداف و نکات کلیدی هر کتاب را به معلمان منتقل کنیم. مخاطبان این برنامه معلمان سراسر کشور هستند و تلاش شده محتوای آن به‌صورت کاربردی و قابل اجرا در کلاس طراحی شود.

نعمتی افزود: نحوه ارائه درس‌هایی با محوریت تحلیل رویداد‌های واقعی حساس است و معلمان باید به ابزار‌های گفت‌وگویی، مدیریت احساسات دانش‌آموزان و ارائه تحلیل دقیق مجهز باشند. این برنامه برای تقویت همین توانمندی‌ها تولید شده است.

وی تاکید کرد: همکاری ما با وزارت آموزش‌وپرورش ادامه‌دار است و طرح‌های مشترک دیگری نیز در راه است. نعمتی خاطرنشان کرد: در بخش‌های مختلف برنامه، محور‌های اصلی بسته تربیتی تشریح می‌شود. محور‌هایی که علاوه بر آموزش تاریخ و جغرافیای معاصر، به ابعاد شناختی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی بحران‌ها می‌پردازد.

بعضی از دروس این کتاب‌ها شامل عناوینی همچون «شناخت جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا»، «شناخت تاریخچه شکل‌گیری و مدل سیاسی رژیم صهیونی» (نسبت آمریکا و رژیم اسراییل، نسبت ما و مسئله فلسطین)، «شناخت ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی»، «شناخت علل و ابعاد همدلی و وحدت ایرانیان»، «شناخت مدل نقش آفرینی مدرسه در بحران‌ها»، «شناخت اثرگذاری هنر بر اذهان»، «شناخت فناوری هسته‌ای»، «شناخت فناوری موشکی و سیر رشد آن»، «شناخت بعد الهیاتی جنگ» و «ارائه یک روایت تاریخی از جنگ» است.

کارشناسان آموزشی تأکید دارند بهره‌گیری از رسانه ملی در آموزش‌های ضمن خدمت، رویکردی مؤثر و فراگیر برای ارتقای کیفیت تدریس است. تلویزیون با گستره مخاطبان وسیع خود، امکان دسترسی هم‌زمان معلمان در سراسر کشور را فراهم کرده و عدالت آموزشی را تقویت می‌کند.

ارائه محتوای آموزشی در قالب تصویر، گفت‌و‌گو و روایت، فهم مطالب را تسهیل کرده و موجب هماهنگی و استانداردسازی شیوه‌های تدریس در مدارس می‌شود. همچنین هزینه‌های برگزاری دوره‌های حضوری کاهش یافته و معلمان می‌توانند در زمانی کوتاه‌تر از تجربه و تخصص کارشناسان آموزشی بهره‌مند شوند.

این مجموعه آموزشی با هدف ارائه یک الگوی واحد و قابل اجرا برای تدریس کتاب تازه تألیف، از شنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه آموزش رفته و نخستین تجربه آموزش تلویزیونی روش تدریس یک بسته تربیتی ملی است.

مجموعه «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» به تهیه کنندگی هادی خدادی و با اجرای اشکان تفنگ‌سازان تولید شده است و هر قسمت آن ۳۰ دقیقه زمان دارد.