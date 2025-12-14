باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت بازطراحی برنامههای درسی بر پایه پژوهش، از افزایش ۱۰ برابری فعالیتهای پژوهشی در میان معلمان و دانشآموزان طی سه سال گذشته خبر داد. با این حال، به گفته وی، هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای مطلوب وجود دارد و هدفگذاری مشارکت حداقل ۳۰ درصدی معلمان و بیش از ۵۰ درصدی دانشآموزان در فعالیتهای پژوهشی در دستور کار است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تحقق هدف مشارکت ۵۰ درصدی دانشآموزان تنها از طریق برنامه درسی پژوهشمحور ممکن است. کلاسها باید فضایی پژوهشی داشته باشند تا دانشآموزان به جای حفظ کردن مطالب، با تحقیق و پژوهش به پاسخ پرسشها برسند و روحیه پرسشگری در آنها تقویت شود.
وی همچنین به اقدامات وزارتخانه برای تقویت زیرساختهای پژوهشی اشاره کرد که شامل توسعه پژوهشسراهای دانشآموزی، کتابخانههای مدرسهای و اتصال دانشآموزان به کتابخانههای بزرگ ملی و جهانی است. ایجاد موقعیتهای پژوهشی رقابتی از طریق جشنوارهها نیز با هدف افزایش انگیزه دانشآموزان و معلمان دنبال میشود.
کاظمی به جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی و جشنواره الگوهای برتر تدریس اشاره کرد. با این حال، وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که پژوهشگری باید متناسب با سطح کلاس، منطقه و شرایط بومی طراحی شود.
کاظمی با اشاره به عملکرد سه سال اخیر، گفت: ضریب نفوذ فعالیتهای پژوهشی در میان معلمان و دانشآموزان ۱۰ برابر شده است، اما هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله داریم.
وی همچنین درباره سفر اخیر به قطر گفت: «دولت و وزارت آموزش این کشور یک فضای آموزشی یک هکتاری با ارزش بیش از سه همت در اختیار دانشآموزان ایرانی قرار دادند و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز و استانداردسازی آن هزینه شد. اهمیت این اقدام به حدی بود که وزیر آموزش قطر شخصاً در مراسم افتتاح حضور یافت، امری که در عرف جهانی معمول نیست.»
کاظمی در پایان اشاره کرد که توسعه دیپلماسی آموزشی و روابط دوجانبه، از جمله تفاهمنامه ایران و قطر، با جدیت دنبال میشود و بررسی تغییرات احتمالی در ساختار وزارتخانه ادامه دارد.