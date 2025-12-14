باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عبدالعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، در گردهمایی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان که به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو برگزار شد، ضمن تبریک این روز به جامعه دانشگاهی، با اشاره به عدم حضور استاندار به دلیل تداخل برنامههای کاری، اظهار کرد: به نمایندگی از مدیریت ارشد استان در این جمع حاضر شدم تا ضمن ادای احترام، پیام همراهی و حمایت مجموعه مدیریتی استان از دانشجویان را اعلام کنم.
وی با بیان اینکه روز دانشجو یادآور شهادت دانشجویان آگاه و مطالبهگر در سال ۱۳۳۲ است، افزود: ۱۶ آذر فرصتی ارزشمند برای گفتوگو، شنیدن دیدگاهها و طرح دغدغههای دانشجویان است و نباید آن را صرفاً یک عنوان در تقویم دانست، بلکه این روز یادآور مسئولیت بزرگ دانشجو در قبال جامعه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه دانشجو قلب تپنده جامعه محسوب میشود، تصریح کرد: در کنار مطالبات بهحق دانشجویان در حوزههای زیرساختی و دانشگاهی که پیگیری آنها وظیفه مسئولان است، جامعه نیز از دانشجو انتظار دارد فراتر از علمآموزی، منشأ تحول، آگاهیبخشی و اصلاح اجتماعی باشد.
ارژنگ با اشاره به اهمیت روحیه پرسشگری و شجاعت دانشجویان گفت: دانشجویان همواره در طول تاریخ با ایستادگی در برابر نابرابریها نقشآفرینی کردهاند و امروز نیز وظیفه دارند با رصد هوشمندانه فضای عمومی جامعه، نقدهای منصفانه و سازنده خود را مطرح کنند و ما نیز خود را موظف به شنیدن و پیگیری این دغدغهها میدانیم.
وی با بیان اینکه نقد سازنده لازمه پیشرفت است، خاطرنشان کرد: در عین ضرورت نقد، باید مراقب باشیم فضای دانشگاه و جامعه به سمت دوقطبیسازی حرکت نکند، چراکه دوقطبی شدن جامعه یکی از مهمترین تهدیدهاست؛ نقد آگاهانه و مسئولانه میتواند به رفع آسیبها کمک کند، بدون آنکه انسجام اجتماعی را خدشهدار کند.
معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری انسجام اجتماعی را یکی از تأکیدات جدی مقام معظم رهبری دانست و گفت: تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد مردم ایران، با وجود اختلافنظرها، در بزنگاههای حساس منافع ملی را بر هر موضوعی ترجیح میدهند و امروز نیز این انسجام باید تقویت شود.
ارژنگ با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر گفتمان وفاق ملی، افزود: استفاده از ظرفیت همه مردم، بهویژه نخبگان علمی و دانشگاهی، شرط اساسی ساخت آیندهای بهتر است و دستاوردهای کشور در حوزههایی مانند توان دفاعی، حاصل توجه به ظرفیت علمی و دانشگاهی بوده است.
وی ادامه داد: هر جا با ضعف و آسیب مواجه هستیم، بخشی از آن به بیتوجهی به دانشگاه و نخبگان بازمیگردد و بر همین اساس، نظام جمهوری اسلامی و مدیریت ارشد استان با محوریت استاندار محترم، نگاه ویژهای به تقویت نقش دانشگاهها دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از برنامهریزی برای بهرهگیری از نظرات دانشگاهیان در حوزههای اجرایی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، سازوکارهایی برای جمعآوری دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای دانشگاهیان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طراحی خواهد شد تا این نظرات در تصمیمسازیها مورد استفاده قرار گیرد.
ارژنگ با اشاره به مشکلات زیرساختی دانشگاهها افزود: این مسائل از طریق شورای برنامهریزی استان پیگیری خواهد شد و در حوزه فرهنگ نیز کمبود اعتبارات فرهنگی یکی از چالشهای جدی استان است که تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای ملی و وزارتخانهها، این خلأ جبران شود.
وی همچنین به موضوع آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: اعتبارات این حوزه طبق دستورالعملها میتواند در اختیار مجموعههای دانشگاهی قرار گیرد تا از ظرفیت علمی آنها برای کاهش آسیبهای اجتماعی بهرهمند شویم.
معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و اظهار داشت: بزرگترین خطر برای جامعه، گسترش یأس و ناامیدی نسبت به فرآیندهای سیاسی است و مشارکت سیاسی، بهویژه در انتخابات، نقش تعیینکنندهای در امنیت و اقتدار ملی دارد.
ارژنگ با دعوت از دانشجویان و اساتید برای مشارکت فعال در انتخابات گفت: ثبتنام داوطلبان، رقابت سالم، سلامت و امنیت انتخابات و مشارکت حداکثری مردم، پیام روشنی از اقتدار و انسجام ملت ایران به دوستان و دشمنان خواهد بود؛ بهویژه اینکه این انتخابات نخستین انتخابات دولت چهاردهم و پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار میشود.
وی در پایان با قدردانی از دانشجویان و برگزارکنندگان این گردهمایی، ابراز امیدواری کرد: با همدلی، گفتوگو و مشارکت فعال دانشگاهیان، شاهد آیندهای روشنتر برای استان و کشور باشیم.