باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راهور مازندران در خصوص رانندگی در روزهای برفی، گفت: با توجه به شروع فصل بارش برف، این امر باعث کاهش دیدکافی برای رانندگان شده که با لغزندگی معابر همراه میباشد بنابراین به همهی رانندگان قانونمند توصیه میشود، پیش از حرکت، از سالم بودن تجهیزات خودروی خود اطمینان حاصل کنند.
او افزود: رانندگان پیش از حرکت میبایست از وضعیت لاستیک ها، سیستم گرمایشی، سیستم تهویه، روشنایی کلیه چراغهای خودرو و برف پاک کنها اطمینان حاصل نمایند.
رئیس پلیس راهور مازندران گفت: در شرایط برفی، رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه در سطح معابر الزامی بوده و میتوان با این اقدام، از بروز تصادفات جلوگیری کرد.
او به رانندگان توصیه داشت: در چنین شرایطی حتما با استفاده از چراغ مه شکن و یا چراغ با نور پایین و به آرامی و با رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کرده و تاکید داشتند در روزهای برفی روش ۶ ثانیه زمان و در سطح یخبندان روش ۱۲ ثانیه زمان بهترین روش برای یک فاصله طولی مناسب و ایمن با خودروی جلویی میباشد.
سرهنگ بیگلری در پایان گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ از الزامات رانندگی در هنگام بارندگی و یخ زدگی معابر است که به رانندگان توصیه میشود به هنگام تردد در معابر بزرگراهی و معابر برونشهری حتما از زنجیر چرخ استفاده نمایند.