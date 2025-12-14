یاران امین اسماعیل‌نژاد در هفته دهم لیگ ترکیه شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته دهم لیگ دسته یک والیبال ترکیه، آکوش بلدیه اسپور در خانه با نتیجه ۳ بر یک مغلوب بورسا بلدیه شد. امین اسماعیل نژاد در ترکیب اولیه این تیم ترکیه‌ای حضور داشت و در نهایت این بازیکن ایرانی توانست ۱۹ امتیاز برای تیمش به دست بیاورد، اما این عملکرد مانع از شکست تیمش نشد. در حال حاضر تیم آکوش بلدیه در جدول ۱۴ تیمی لیگ ترکیه در رده دوازدهم است.

امین اسماعیل نژاد پس از هفته‌ها مذاکره به تیم آکوش بلدیه اسپور، قعرنشین سوپرلیگ ترکیه پیوست. او بعد از حضور در اسکرا بلهاتوف تصمیم به حضور در لیگ ترکیه گرفت و به عضویت آکوش درآمد. 

اسماعیل نژاد که در لیگ ملت‌ها درخشان ظاهر شد به دلیل مصدومیت از حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان محروم شد و نتوانست تیم ملی را در این رقابت‌ها همراهی کند.

