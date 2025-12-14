باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری اوکراین فرم گزارش داد که پهپاد‌های اوکراینی بامداد امروز یکشنبه به وقت محلی، چندین پالایشگاه نفت در روسیه را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، پهپاد‌ها یک تأسیسات نفتی در اوریوپینسک را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی شدند. علاوه بر این، یک پالایشگاه در شهر یاروسلاول نیز مورد اصابت قرار گرفته است.

همچنین، نیرو‌های دفاع هوایی اوکراین ۱۰۰ فروند از ۱۳۸ پهپاد پرتاب‌شده به سمت این کشور را رهگیری کردند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور در طول شب ۲۳۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری و نابود کرده‌اند.

فرماندار منطقه ولگوگراد گفت که یک انبار نفتی در اوریوپینسک بر اثر سقوط بقایای پهپاد‌ها دچار آتش‌سوزی شده است.

بر اساس گزارش نهاد نظارتی هواپیمایی، حداقل ده فرودگاه روسیه از جمله در مسکو و سنت پترزبورگ در طول شب محدودیت‌های موقت پرواز اعمال کردند.

منبع: رویترز