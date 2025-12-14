باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رئیس سازمان بهداشت جهانی گفت که حداقل ۱۰ نفر در نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر باران شدید جان خود را از دست داده‌اند، زیرا هزاران خانواده آواره فلسطینی در چادر‌هایی با محافظت کم از شرایط سخت زمستانی پناه گرفته‌اند.

تدروس آدهانوم گبریسوس در رسانه‌های اجتماعی هشدار داد که ترکیبی از قرار گرفتن در معرض باران، آب و بهداشت ناکافی و شرایط زندگی پرجمعیت احتمالاً منجر به افزایش عفونت‌های حاد تنفسی از جمله آنفولانزا و همچنین هپاتیت و بیماری‌های اسهالی می‌شود.

وی گفت که سازمان بهداشت جهانی همچنان با موانعی در تحویل کیت های آزمایشگاهی و تجهیزات تشخیصی به غزه رو‌به‌رو است و خاطرنشان کرد که بسیاری از لوازم پس از طبقه‌بندی به عنوان اقلام دو منظوره، از ورود آنها جلوگیری شده است.

تدروس خواستار ورود فوری مواد ضروری شد و گفت که این مواد برای تشخیص، واکنش و درمان به موقع افرادی که با شیوع بیماری در این منطقه محاصره شده مواجه هستند، حیاتی هستند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰۳۰۰ قربانی، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۱۰۰۰ نفر را زخمی کرده است، حملاتی که علیرغم آتش‌بس ادامه داشته است.

ارتش اسرائیل بار‌ها آتش‌بس را نقض کرده و از زمان اجرایی شدن این توافق در ۱۰ اکتبر، حداقل ۳۸۶ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۱۰۱۸ نفر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی