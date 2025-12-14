مدیر مجموعه تئاتر شهر گفت: حریم تئاترشهر به معنای بستن فضای آن نیست و حریم برای تئاتر شهر یک ضرورت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - اولین نشست پرش و پاسخ حریم مجموعه تئاترشهر صبح امروز با حضور کوروش سلیمانی مدیر مجموعه تئاتر شهر در سالن مشاهیر این مجموعه برگزار شد.

کوروش سلیمانی بیان کرد: خیلی خوشحالم که مجددا پس از دو هفته خدمت شما دوستان رسیدم. در ابتدا از همه شما خبرنگاران متشکرم که نشست پیشین را به بهترین شکل بازخورد دادید. خداراشکر تصمیماتی که گرفتیم همراهی شما و هنرمندان را داشت. احساس می‌کنم اگر تئاترشهر خورشیدی برای تئاتر باشد، شما اهالی رسانه شعاع‌های نور هستید که این جایگاه‌ فرهنگی را می‌توانید روشنی بخشید.

وی ادامه داد: در کارهای تئاتری، بچه‌های رسانه جزء بچه‌های تئاترشهر هستند و صحبت‌های شما، نقد‌ها و نظرات شما برای ما راه گشا است. در این سه ماه تمام سعی‌ام بر این بود که خود را شبیه به یک هنرمند یا تماشاگر ببینم چون جایگاه مدیریت فرد را آن چیزی که هست دور می‌کند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که خیلی تلاش کردیم، حریم تئاتر شهر بود. خود را مقصر می‌دانستم که چرا هیچ وقت از مدیران سوال نکردم که وضعیت حریم چگونه است؟ چطور خواهد شد؟ لذا چون چنین نشستی برگزار نشده بود، با دوستان صحبت کردیم که هرچه سریع‌تر باید روشنگری را انجام دهیم و هنرمندان، رسانه‌ها و شهروندان باید این مسائل را بدانند‌. شاید بنده ام پیش از این نمی‌دانستم اما از وقتی که آمدم خیلی از مسائل را فهمیدم.

مدیر تئاترشهر عنوان کرد: پروژه حریم تئاتر شهر از خیلی وقت پیش شروع شده بود و از مدیران پیشین تئاتر شهر و دیگر عزیزان تشکر می‌کنم. تئاترشهر و همه بنیان‌های فرهنگی هنری کشورما میراثی است که به ما منتقل شده و باید به ما، فرزندانمان و بعدها برسد. هرکسی که خدمت کند، وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهد، لذا این اهمیت دارد که این فضای پیرامونی سامان داده شود.

وی تاکید کرد: حریم تئاتر شهر ما به معنای بستر نیست. حریم مسائلی را می‌بندد که برای تئاترشهر مسائلی را ایجاد می‌کرد. با برنامه‌ای که داریم حریم فعلا در طی روز باز است و برای تردد دشواری ایجاد نمی‌کند و شب‌ها برای محافظت از حریم بسته می‌شود تا ماجراهایی رخ ندهد. لذا هدف این است که تماشاگران و هنرمندان ما راضی باشند و از کارگرانی که این مدت اینجا بودند و همه عزیزان تشکر می‌کنم.

سعید جمشیدی مدیریت حریم تئاترشهر، مهندس سروناز امتیازی طراح طرح حریم تئاترشهر، مجتبی گیویان فعال هنری از حاضران این برنامه بودند.

مدیر مجموعه تئاترشهر تاکید کرد: حریم برای این مجموعه یک ضرورت است؛ چرا که مراقبت از آسیب‌های پیرامونی، اتفاقات نامناسب، تردد‌های غیرمتعارف، حضور دستفروشان و کارتن‌خواب‌ها از دغدغه‌های جدی ماست. البته قصد بی‌احترامی به هیچ‌یک از همشهریان را نداریم، اما روشن کردن آتش یا ایجاد مزاحمت در اطراف تئاتر شهر اقدام درستی نیست.

سلیمانی با بیان اینکه تئاتر شهر نگین منطقه یازده است، تأکید کرد: دستفروشان نیز حق کار دارند، اما این فضا بر اساس قواعد فرهنگی تعریف شده و باید محیطی امن برای برگزاری رویداد‌های هنری باشد. اگر حریم مشخص و سامان‌دهی شود، امکان برنامه‌ریزی برای مجموعه بسیار ساده‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

مدیر مجموعه تئاتر شهر گفت: حریم به معنای بستن فضا نیست، حریم ما باز است و صرفاً مزاحمت‌ها کاهش می‌یابد. در طول روز تردد کاملاً آزاد خواهد بود و تنها در ساعات شب، برای حفاظت از مجموعه و جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته، در‌ها بسته می‌شود.