عضو کمیته بین‌المللی المپیک افغانستان، در اظهاراتی صریح تأکید کرد که طالبان برای کسب پذیرش در عرصه جهانی ناگزیرند به حقوق زنان در زمینه آموزش و ورزش احترام بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیرا اصغری، عضو کمیته بین‌المللی المپیک افغانستان، می‌گوید مقامات طالبان باید با این حقیقت تلخ روبه‌رو شوند که اگر قرار است در سطح بین‌المللی پذیرفته شوند، باید به حقوق زنان در آموزش و ورزش احترام بگذارند. با این حال، اصغری که خارج از افغانستان زندگی می‌کند، طرفدار تعامل با حاکمان افغانستان است.

به گزارش الجزیره، دولت طالبان دختران بالای ۱۲ سال را از مدارس منع کرده و زنان را از اکثر مشاغل و خدمات عمومی و همچنین ورزش منع کرده است.

اصغری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری AFP گفت: واقعیت این است که وقتی شما موضع عمومی برای حقوق زنان می‌گیرید، فقط به هدف‌تان فکر می‌کنید، اما من به شدت به ارتباط و تعامل اعتقاد دارم تا زمانی که طالبان در افغانستان باشند.

او در ادامه صحبت‌هایش گفت: ما نمی‌توانیم وقت خود تلف کنیم و هیچ‌کاری نکنیم. همواره سعی کرده‌ام به هموار کردن گفت‌و‌گو‌ها بین کمیته بین‌المللی المپیک و کسانی که در حال حاضر کنترل اوضاع را در دست دارند، کمک کنم و بر حقوق ورزشی زنان و دختران و به ویژه دختران دبستانی که هنوز در داخل افغانستان هستند، تمرکز کنم. ادامه حکومت به این شکل در درازمدت برای آنها بسیار دشوار است و طالبان باید درک کنند که پذیرش بین‌المللی آنها مستقیما با احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان برای آموزش و ورزش مرتبط است.

اصغری که در بازی‌های همبستگی اسلامی اخیر در ریاض، جایی که زنان و مردان افغان هم رقابت کردند، حضور داشت، گفت که امیدوار است روزنه‌های کوچکی در موضع طالبان ایجاد شود.

منبع: ایسنا

