باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - عارف آقاسی مدافع تیم فوتبال استقلال که به دلیل مسائل انضباطی و با خواست ساپینتو از ترکیب تیم کنار گذاشته شده بود دوباره به جمع آبیها باز میگردد.
عارف آقاسی تصمیم داشت از استقلال جدا شود و چند پیشنهاد بزرگ هم از تیمهای ایرانی داشت، اما پس از جلسه با مدیران استقلال از جدایی منصرف شد و قرار است از این پس در اختیار تیم و باشگاه باشد.
پیش از این گفته میشد استقلالیها قصد ندارد رضایتنامه او را برای تیمهای داخلی صادرکنند و حتی شایعه شده بود که این بازی به استقلال زاهدان منتقل میشود.