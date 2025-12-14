باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - عارف آقاسی مدافع تیم فوتبال استقلال که به دلیل مسائل انضباطی و با خواست ساپینتو از ترکیب تیم کنار گذاشته شده بود دوباره به جمع آبی‌ها باز می‌گردد.

عارف آقاسی تصمیم داشت از استقلال جدا شود و چند پیشنهاد بزرگ هم از تیم‌های ایرانی داشت، اما پس از جلسه با مدیران استقلال از جدایی منصرف شد و قرار است از این پس در اختیار تیم و باشگاه باشد.

پیش از این گفته می‌شد استقلالی‌ها قصد ندارد رضایتنامه او را برای تیم‌های داخلی صادرکنند و حتی شایعه شده بود که این بازی به استقلال زاهدان منتقل می‌شود.