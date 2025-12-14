یک مدرس دانشگاه و روان‌درمانگر گفت: بسیاری از مادران به‌دلیل فشارهای زندگی دچار احساس ناکافی‌بودن می‌شوند؛ در حالی‌که مادر بودن معیار ثابت و ایده‌آل ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میترا قاسمی‌، مدرس دانشگاه و روان‌درمانگرانی شوند یا در شرایط پرتنش خطاهای کمتری داشته باشند و همین موضوع باعث خودخوری و احساس گناه مداوم در آنان می‌شود.

این روان‌درمانگر با اشاره به اینکه این احساس میان اغلب مادران مشترک است، ادامه داد: حتی اگر کیفیت مادرانگی را ارتقا دهیم، باز هم ممکن است این نگرانی را داشته باشیم که آیا مادر مطلوبی هستیم یا نه. در حالی‌که مادر بودن هیچ استاندارد مطلق و ایده‌آلی ندارد. همین که مادران با وجود سختی‌ها در کنار فرزندانشان حضور دارند، برای خانواده تلاش می‌کنند و برای بهبود شرایط قدم برمی‌دارند، ارزشمند است. طبیعی است که برخی روزها انرژی کمتر و برخی روزها رضایت بیشتری از خود داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ سنگ محک قطعی برای سنجش خوب یا بد بودن مادر وجود ندارد، گفت: مادران نباید خود را با دیگران مقایسه کنند؛ زیرا هیچ‌کس شرایط و چالش‌های زندگی آن‌ها را تجربه نمی‌کند. مهم این است که مادران به جای تلاش برای ایده‌آل‌بودن، به شادکامی و آرامش خود اهمیت دهند.

این روان‌درمانگر افزود: آرامش و شادی مادر بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد و سلامت روان فرزند دارد و هیچ چیز به اندازه این آرامش نمی‌تواند نقش ارتقادهنده در زندگی کودک داشته باشد.

قاسمی در پایان با آرزوی روزی آرام برای مادران اظهارکرد: هر صبح، تولد دوباره خورشید با صدای گریه نوزادی گره می‌خورد؛ زندگی هر روز از نو آغاز می‌شود. امیدوارم مادران با نگاهی مهربان‌تر به خود، روزهای روشن‌تری را تجربه کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: مادر و فرزند ، مهارت های فرزندپروری
