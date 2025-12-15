باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مازوتسوزی در نیروگاهها گفت: مازوتسوزی با اجازه شعام است و براساس ابلاغیهای که به وزارت نفت و وزارت نیرو داشته، نیروگاهها مجازند روزانه بالغ بر ۴۵ میلیون لیتر مازوت بسوزانند البته در سال ۱۴۰۴ ذخایر گازوئیل دو برابر شد و به تبع آن میزان مازوتسوزی خیلی کاهش پیدا کرد، اما از آنجا که ناترازی گاز در نیروگاهها وجود دارد، از اینرو تصمیم گرفته شد بخشی از این مجوز مورد استفاده قرار گیرد و مازوتسوزی در تعدادی از نیروگاهها انجام میشود، اما مقدار آن نسبت به پارسال کمتر است.
نماینده مردم چگنی و خرمآباد در مجلس بیان کرد: برای کاهش مازوتسوزی ما میتوانیم از LPG استفاده کنیم که برای مثال در نیروگاه شازند این اقدام انجام میگیرد، زیرا پالایشگاه در مجاورت آن قرار دارد البته انتقال LPG سختتر است، اما باید به سمتی حرکت کنیم که سوختهای جایگزین را در اختیار داشته باشیم و ذخایر گازوئیل را افزایش دهیم و نیروگاههای سیکل ترکیبی را افزایش دهیم تا بازدهی آنها دو برابر شود. مجموعه این اقدامات، روشهایی هستند که میتوانند میزان مازوتسوزی را به صفر برساند.
سپهوند در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده از زغال سنگ بهعنوان سوخت نیروگاهها وجود دارد؟، گفت: زغالسنگ آلودگی خود را دارد البته از مازوت کمتر است، اما آلودگی خاص خود را ایجاد میکند.
این نماینده مجلس میگوید میزان مصرف زغال سنگ یا مازوت در نیروگاهها یک حدی دارد، زیرا موجب آسیب به توربینها میشود و برخی از آنها سال گذشته، به همین دلیل از مدار خارج شدهاند.
دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بهترین راهکار آن است که در اولویت نخست از گاز، در مرحله دوم از LPG و در مرحله سوم از گازوئیل در نیروگاهها استفاده شود.