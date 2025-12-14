باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس در بیانیه‌ای به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تأسیس خود، نسبت به «همدستی با تلاش‌ها برای آواره کردن و آواره کردن نوار غزه مطابق با برنامه‌های دشمن (اسرائیلی)» هشدار داد و تأکید کرد که مردم فلسطین تنها مرجع انتخاب حاکمان خود هستند و قادر به مدیریت امور خود می‌باشند.

حماس دستیابی به اجماع ملی در مورد یک استراتژی واحد فلسطینی را «تنها راه مقابله با برنامه‌های اشغالگران (اسرائیلی) و حامیان آن که هدفشان نابودی آرمان ملی ما و جلوگیری از تأسیس کشور مستقل ما با پایتختی قدس شرقی است» توصیف کرد.

حماس گفت: «در طول دو سال جنگ نسل‌کشی در نوار غزه، اشغالگران (اسرائیلی) جز هدف قرار دادن جنایتکارانه غیرنظامیان غیرمسلح، دستاورد دیگری نداشته‌اند.»

در این بیانیه آمده است: «جنایات سیستماتیک و مستند دشمن صهیونیستی در طول دو سال نسل‌کشی و گرسنگی در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی با گذشت زمان از بین نخواهد رفت.» و از دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا به روند قانونی خود ادامه دهند و اطمینان حاصل کنند که رهبران اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ به خاطر جنایاتشان پاسخگو خواهند بود.

حماس با تأکید مجدد بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس، از ایالات متحده و دیگر میانجیگران این توافق خواست تا اسرائیل را وادار به توقف تخلفات خود، باز کردن گذرگاه‌های مرزی برای ورود نامحدود کمک‌های بشردوستانه و اجرای فوری برنامه‌های امدادرسانی، اسکان و بازسازی برای بیش از ۲ میلیون فلسطینی کنند.

حماس همچنین قاطعانه «هرگونه قیمومیت بر نوار غزه یا هر وجب از سرزمین اشغالی ما» را رد کرد.

توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در غزه از دهم اکتبر به اجرا درآمد و بیش از دو سال حملات اسرائیل را که از اکتبر ۲۰۲۳ منجر به شهادت بیش از ۷۰ هزار نفر، که اکثر آنها زن و کودک بودند و زخمی شدن نزدیک به ۱۷۱ هزار نفر دیگر شده بود، متوقف کرد.

اما ارتش اسرائیل بار‌ها آتش‌بس را نقض کرده و از دهم اکتبر حداقل ۳۸۶ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۱۰۱۸ نفر دیگر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی