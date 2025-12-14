باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عرضه بنزین با نرخ سوم، در سراسر کشور آغاز شده است ، براساس این طرح، سهمیه‌های ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان، بدون تغییر باقی مانده و بنزین دریافتی از کارت‌های آزاد، با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

طبق مصوبه دولت یک ماه زمان تعیین شده است تا افرادی که چند خودرو دارند، یکی از خودروهای خود را برای دریافت سهمیه مشخص کنند.

اگر فرد در این مدت مراجعه نکرده و تغییراتی انجام ندهد، طبق مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اختیار دارد که یکی از خودروها را مشمول دریافت سهمیه کند و سهمیه سایر خودروها قطع خواهد شد.