وزیر بهداشت با تأکید بر نقش راهبردی علوم پایه در تولید علم و فناوری، مهم‌ترین چالش این حوزه را نبود ارتباط منسجم میان دانشگاه‌ها، صنعت و پارک‌های فناوری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین نشست مشترک شورای علوم پایه پزشکی، دبیران هیئت‌های ممتحنه و کارگروه ستادی تحول، با اشاره به جایگاه بنیادین علوم پایه در نظام سلامت کشور اظهار کرد: بهداشت، داروسازی و سایر حوزه‌های علوم پایه، نقش بسیار پررنگی در توسعه علم و فناوری دارند و اساس بسیاری از دستاورد‌های صنعتی و دارویی کشور، حاصل سال‌ها فعالیت علمی و تربیت نیروی انسانی در آزمایشگاه‌های علوم پایه است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نقش مقالات علمی افزود: تولید محصول و فناوری بدون پشتوانه علمی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر خروجی مستقیم بالینی نداشته باشد، پایه بسیاری از محصولات صنعتی و دارویی، پژوهش‌هایی است که در گروه‌های علوم پایه و میکروبیولوژی دانشگاه‌ها شکل گرفته است.

وزیر بهداشت، مشکل اصلی فعلی را «گسست میان تولید علم و تولید فناوری» دانست و تصریح کرد: اتصال میان دانشگاه، صنعت، پارک‌های فناوری و نظام سلامت به درستی برقرار نشده و همین مسئله موجب می‌شود ظرفیت‌های موجود به فعلیت نرسد، در حالی که تجربه دانشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد حضور فعال علوم پایه در پارک‌های فناوری می‌تواند منجر به تولید محصول، صادرات و ایجاد ارزش افزوده شود.

ظفرقندی با انتقاد از ترسیم خطوط قرمز غیرکارکردی میان وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: این مرزبندی‌های بدون محتوای عملی، مانع همکاری و هم‌افزایی می‌شود و در نهایت بر جایگاه دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نیز اثر منفی می‌گذارد، در حالی که بسیاری از تولیدات علمی مشترک میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های مادر کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به تجربه کشور چین در بازنگری هدفمند رشته‌های دانشگاهی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش عالی باید متوازن، مبتنی بر نیاز کشور و بازار کار باشد، لازم است از گسترش بی‌رویه رشته‌هایی که فاقد کارکرد مؤثر هستند جلوگیری شود تا هم از بیکاری دانش‌آموختگان و هم از هدررفت منابع پیشگیری شود.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط دوطرفه دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: ارتباط مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که هم صنعت به سراغ دانشگاه بیاید و هم دانشگاه فعالانه مسائل صنعت را شناسایی و پیگیری کند. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی میان وزارت علوم، وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای تسهیل این ارتباطات به امضا رسیده است.

وی استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله هدایت بخشی از مالیات صنایع برای سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها را یکی از مسیر‌های تقویت علوم پایه دانست و افزود: ایجاد دفاتر تخصصی برای مدیریت تعاملات پژوهشی و فناورانه می‌تواند علاوه بر توسعه علم، به بهبود شرایط معیشتی و کاری اعضای هیئت علمی نیز کمک کند.

ظفرقندی با اشاره به برگزاری جلسات منظم در سطح دولت برای بهبود وضعیت معیشتی اساتید و اعضای هیئت علمی گفت: این اقدامات با محوریت دولت در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن، نتایج آن اعلام خواهد شد. اطمینان می‌دهم هر اقدامی که در توان وزارت بهداشت باشد، برای حل مشکلات علوم پایه پزشکی با جدیت دنبال خواهد شد.

