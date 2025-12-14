شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین از تولیدات سایپا است. سایپا تلاش کرده که با عرضه این محصول به بازار، خودرویی تحویل دهد؛ این خودرو به دلیل ایمنی خوبی که دارد؛ طرفداران بسیاری دارد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما تحویل این خودرو به تاخیر افتاده و مشکلاتی را به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب شاهین پارسال برج ۹ خودروی شاهین جی ثبت نام و تکمیل وجه کردیم فروش فوری که قراربر این بوده برج ۱۲ سال گذشته تحویل دهند. الان یکسال از تکمیل وجه می‌گذرد و هیچ خبری نیست. لطفا از شما خواهش می‌کنم صدای ما باشید. زندگی ما با فروش و خودرو و طلا به باد رفته است. لطفا پیگیری کنید.

