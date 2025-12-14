وزارت دفاع روسیه از آزادسازی روستای وارواریکا در منطقه زاپوریژیای شرقی اوکراین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که نیرو‌های این کشور روستای وارواریکا در منطقه زاپوریژیای شرقی اوکراین را به تصرف خود درآورده‌اند.

رویترز نتوانسته است گزارش‌های میدانی دو طرف درگیری روسیه و اوکراین را تأیید کند.

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف و داده‌های مؤسسه اوکراینی DeepState، نیرو‌های روسیه در ماه نوامبر با سرعتی بی‌سابقه از زمان آغاز درگیری، پیشروی‌های قابل توجهی در خاک اوکراین داشته‌اند. طبق این گزارش، حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اوکراین در ماه نوامبر تحت کنترل روسیه درآمده که نسبت به ماه اکتبر (۲۶۰ کیلومتر مربع) افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

تحلیلگران این موفقیت‌ها را ناشی از پراکندگی نیرو‌های اوکراین در خطوط مختلف جبهه و انتقال واحد‌های نظامی کلیدی این کشور برای دفاع از شهر راهبردی کراسنوآرمییسک می‌دانند. با این حال، اوکراین نتوانست این شهر را نیز حفظ کند.

این تحولات می‌تواند بر روند مذاکرات صلح و مواضع کشور‌های درگیر تأثیرگذار باشد. به ویژه ممکن است موضع آمریکا را در جهت پذیرش صلح بر اساس شرایط فعلی و بازنگری در میزان کمک‌های نظامی به اوکراین تقویت کند.

منبع: رویترز

