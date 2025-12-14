باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست خبری به مناسبت سالگرد تأسیس این شورا، با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور گفت: این مصوبه با رضایت جمعی همه ذی‌ربطان تصویب شده و به اهداف تعیین‌شده خود دست یافته است.

وی با طرح این پرسش که «آیا با این مصوبه دانش‌آموزان به مدرسه و کتاب توجه بیشتری پیدا کرده‌اند؟» تصریح کرد: پاسخ مثبت است؛ بنابراین ما به هدف خود رسیده‌ایم. همچنین عدالت آموزشی نیز برقرار شده و رشد مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق محروم افزایش یافته است.

خسروپناه با بیان اینکه این موضوع با دقت و نظارت جدی پیگیری می‌شود، افزود: هم در دولت شهید رئیسی و هم در دولت آقای پزشکیان، وزرای آموزش و پرورش با حساسیت بر فرآیند طراحی و ارزیابی سؤالات نظارت دارند؛ از جمله اینکه چه درصدی از سؤالات سخت، آسان یا متوسط باشد. پاسخ‌برگ‌های هر استان در استان دیگر تصحیح می‌شود و دو مصحح این کار را انجام می‌دهند و در صورت اختلاف نظر، مصحح سوم وارد عمل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: زیرساخت‌های لازم فراهم است و همه مراحل با دوربین‌ها و ابزار‌های نظارتی کنترل می‌شود. وزرای آموزش و پرورش معتقدند این مصوبه بسیار مطلوب است و نباید تغییر کند.

وی با اشاره به نتایج تحقیقات پیمایشی انجام‌شده گفت: بیش از ۹۰ درصد معلمان، بالای ۷۰ درصد خانواده‌ها و حدود ۵۵ درصد دانش‌آموزان با این مصوبه موافق هستند و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش نیز موافق تغییر آن نیستند.

خسروپناه در عین حال خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی‌های کنکور قطعاً نیاز به بازبینی و اصلاح دارد، اما تصور نمی‌کنم در مقطع فعلی این اتفاق بیفتد.

وی همچنین به نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: حتی ایرانیان خارج از کشور نیز در این نقشه لحاظ شده‌اند و این سند به تصویب رسیده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع حجاب تصریح کرد: هدف ما اصلاح است نه مچ‌گیری. اگر فرهنگ قانون‌گریزی در کشور عادی شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. همه اقدامات باید ذیل انسجام ملی تعریف شود و هیچ بهانه‌ای حق آسیب زدن به انسجام ملی را ندارد.

وی انسجام ملی را خط قرمز نظام دانست و افزود: دشمنان، از جمله رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، زمانی به خود اجازه حمله نظامی می‌دهند که انسجام ملی را متزلزل ببینند و جامعه دچار دوقطبی و تفرقه شود. تفرقه زمینه‌ساز ورود نیرو‌های نیابتی و ضربه به امنیت ملی است.

خسروپناه با اشاره به تحولات اخیر گفت: هرچند قدرت دفاعی، ایستادگی رزمندگان، نقش مقام معظم رهبری و پشتیبانی دولت بسیار مهم بود، اما در رأس همه این عوامل، انسجام ملت قرار داشت. وقتی دشمن انسجام ملی را می‌بیند، جرأت اقدام پیدا نمی‌کند.

وی تأکید کرد: هر فرد یا نهادی که آگاهانه یا ناآگاهانه به انسجام ملی آسیب بزند، مرتکب خیانت شده است. به همین دلیل، نشست سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «شورای انقلاب فرهنگی و انسجام ملی» برگزار شد و در شورا نیز همه طرح‌ها از منظر تقویت انسجام ملی بررسی می‌شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: انسجام ملی به معنای مشارکت همگانی و پرهیز از رفتار‌های ناهنجاری است که موجب تحریک اعتراضات و ایجاد شکاف در جامعه می‌شود؛ چراکه چنین اقداماتی در نهایت به تضعیف انسجام و همبستگی ملی منجر خواهد شد.