باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم حسینی مدیرکل اداره کل هواشناسی استان فارس اعلام کرد: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح قرمز شماره یک برای این استان صادر شده است.
او افزود: این سامانه از روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
حسینی ادامه داد: بر اساس این هشدار، بارش شدید باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ، مهگرفتگی گسترده و بارش برف در نیمه شمالی و برخی مناطق مرکزی استان پیشبینی میشود. همچنین در ارتفاعات نیمه جنوبی استان احتمال وقوع کولاک وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی فارس بیان کرد: تمامی مناطق استان فارس بهویژه شهر شیراز را در برمیگیرد و پیامدهای مخاطرهآمیز از جمله لغزندگی جادهها و انسداد گردنههای برفگیر، اختلال در تردد شهری و برونشهری، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و کاهش دید افقی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و وقوع کولاک در مناطق شمالی استان است.
حسینی پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیز خودروها به وسایل ایمنی و زمستانی در جادههای کوهستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر رودخانهها و مسیلها، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها، کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی و آمادهباش ماشینهای امدادی، راهداری و دستگاههای اجرایی توصیه میشود.
منبع: هواشناسی فارس