باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- همایش سازندگان و انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد استان تهران، با محوریت شناسایی موانع اجرایی، حقوقی و اقتصادی ساخت‌وساز و با تأکید بر گره‌گشایی از فرآیند نوسازی، به میزبانی شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری بدون مشارکت مؤثر سازندگان محقق نمی‌شود، گفت: بخشخصوصی بازیگر اصلی نوسازی است و اگر قرار است بازآفرینی شهری به نتیجه برسد، باید موانع واقعی ساخت‌وساز شناسایی و به تصمیمات اجرایی منجر شود.

وی با اشاره به برگزاری این همایش در راستای اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران، تسهیل‌گری و ایجاد بستری امن، اقتصادی و قابل اتکا برای فعالیت سازندگان است. خروجی این نشست باید اصلاح فرآیندها و کوتاه شدن مسیر نوسازی باشد تا شاهد نوسازی گسترده، پایدار و مردم‌محور در بافت‌های فرسوده تهران باشیم.

گلپایگانی با اشاره به وجود ۱۷۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور و سکونت حدود ۱۹ میلیون نفر در این محدوده‌ها، اظهار کرد: در شهر تهران حدود ۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند و در صورت بروز حوادثی مانند زلزله، این موضوع به یک چالش جدی ملی تبدیل خواهد شد. از این رو، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی را از عوامل کندی چرخه ساخت‌وساز دانست و گفت: امروز توجه به مسکن در استطاعت و توسعه مسکن استیجاری به یک اولویت جدی تبدیل شده است و سیاست‌های نوسازی باید با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همسو شود.

وی با اشاره به صدور ۷۶ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته افزود: در برنامه چهارساله نهضت ملی مسکن، ساخت ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های هدف پیش‌بینی شده است و از برنامه عقب نیستیم، اما تمرکز فعلی ما بر نوسازی مردم‌محور است؛ شنیدن مستقیم مشکلات سازندگان و بهره‌گیری از پیشنهادهای آن‌ها برای هموار کردن مسیر نوسازی.

گلپایگانی همچنین از تمرکز دولت بر اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت: مقرر شده است ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کشور تملک شود که سهم استان تهران ۱۵۰۰ واحد است. این پروژه‌ها عمدتاً در بافت‌های فرسوده اجرا می‌شود و برای استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان آمادگی کامل وجود دارد.

وی تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مشکلات سازندگان در حوزه‌های تأمین اجتماعی، انشعابات و تسهیلات بانکی را از دیگر محورهای این نشست برشمرد و تأکید کرد: این گفت‌وگوها ادامه‌دار خواهد بود و با حضور فعال سازندگان، در سطح ملی و در صورت نیاز در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. هر مدل موفقی که در تهران اجرا شود، به سایر استان‌ها تسری خواهد یافت.

در ادامه این همایش، سازندگان و انبوه‌سازان با بیان صریح مشکلات میدانی، از افزایش هزینه انشعابات، پیچیدگی ضوابط شهرسازی، هزینه‌های نظام مهندسی، مسائل وراثتی و کاهش توجیه اقتصادی ساخت‌وساز سخن گفتند و نسبت به خروج سرمایه‌ها از حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده هشدار دادند.د

ر پایان، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: موضوعات و پیشنهادات مطرح‌شده در شورای مسکن و ستاد بازآفرینی استان تهران با حضور استاندار بررسی خواهد شد و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، انشعابات و سایر موانع به‌صورت جدی پیگیری می‌شود. همچنین اجرای ۱۵۰۰ واحد مسکن استیجاری در استان تهران با اولویت شهر تهران و بافت‌های فرسوده آغاز خواهد شد.