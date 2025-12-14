باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ روز یکشنبه برای گفت‌و‌گو در مورد درگیری در اوکراین وارد برلین آلمان شدند.

این دیدار جدیدترین تلاش دیپلماتیک واشنگتن برای میانجیگری برای حل و فصل دیپلماتیک این درگیری طولانی مدت است.

در اوایل این ماه، ویتکاف و کوشنر برای مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کردند. تماس‌ها با هیئت اوکراینی پس از آن دیدار ادامه یافت. از سوی دیگر، واشنگتن اخیراً از رهبری اروپا در مورد این درگیری انتقاد کرده است که نشان دهنده اختلاف احتمالی با بروکسل است.