به نوشته وال استریت ژورنال، دولت دونالد ترامپ برخی کشور‌ها را برای اعزام نیرو به غزه تحت فشار قرار داده، اما تاکنون هیچ کشوری به صورت قطعی موافقت خود را اعلام نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با هدف تشکیل یک نیروی چندملیتی برای استقرار در نوار غزه، در حال رایزنی با کشور‌های مختلف است و آنها را تحت فشار گذاشته، اما تاکنون هیچ کشوری به صورت قطعی موافقت خود با اعزام نیرو به این منطقه را اعلام نکرده است.

طبق این گزارش، واشنگتن به دنبال تشکیل نیرویی متشکل از حدود ۱۰ هزار نفر تحت فرماندهی یک ژنرال آمریکایی است. اما به دلیل نگرانی کشور‌ها از گسترش احتمالی مأموریت این نیرو و درگیری احتمالی با گروه‌های فلسطینی، هنوز هیچ تعهد نهایی از سوی دولتی دریافت نشده است.

دولت آمریکا امیدوار است تا ابتدای سال ۲۰۲۶، تعهداتی برای اعزام ۵ هزار نیرو دریافت کند و این تعداد را تا پایان همان سال به ۱۰ هزار نفر افزایش دهد. با این حال، برخی مقامات آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند که تعداد واقعی نیرو‌ها از ۸ هزار نفر تجاوز نخواهد کرد.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا از ۷۰ کشور درخواست مشارکت نظامی یا مالی کرده، اما تنها ۱۹ کشور تمایل خود را عمدتاً در قالب کمک‌های مالی، تجهیزاتی یا لجستیکی اعلام کرده‌اند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که هرگونه تأخیر در اجرای این طرح ممکن است به باقی ماندن نیرو‌های نظامی اسرائیل در غزه منجر شود. قرار است نمایندگان بیش از ۲۵ کشور در نشستی در قطر درباره جزئیات این طرح تصمیم‌گیری کنند.

منبع: وال استریت ژورنال

