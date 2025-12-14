با اعلام فدراسیون فوتبال پاکستان فاطمه شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان این کشور انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -  فدراسیون فوتبال پاکستان اعلام کرد:  با خرسندی اعلام می‌کنیم خانم فاطمه شریف‌نقابی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان منصوب شده است.

خانم شریف‌نقابی با برخورداری از تجربه گسترده بین‌المللی در فوتسال بانوان، دانش فنی بالا و مدارک حرفه‌ای مربیگری، یکی از مربیان شناخته‌شده این رشته به شمار می‌رود. او دارای مدرک مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است و سابقه‌ای موفق در کار با تیم‌های ملی، باشگاه‌های مطرح فوتسال، برنامه‌های توسعه رده‌های پایه و رقابت‌های بین‌المللی دارد.

در کارنامه مربیگری وی، حضور در کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان ایران به چشم می‌خورد؛ جایی که در فضایی حرفه‌ای و سطح بالا، نقش مؤثری در آماده‌سازی تیم برای مسابقات ملی و بین‌المللی ایفا کرده است. او همچنین در سطح باشگاهی، هدایت چندین تیم فوتسال بانوان را بر عهده داشته و در لیگ‌ها، مسابقات قهرمانی و رقابت‌های منطقه‌ای به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است؛ در حالی که همواره بر نظم تاکتیکی، توسعه بازیکنان و استفاده از روش‌های مدرن فوتسال تأکید داشته است.

علاوه بر فعالیت‌های مربیگری، خانم شریف‌نقابی به‌طور مستمر در سمینار‌های مربیگری AFC، کارگاه‌های آموزشی مدرسین و برنامه‌های توسعه فنی بین‌المللی حضور فعال داشته که نشان‌دهنده تعهد او به ارتقای مداوم دانش و توانمندی‌های حرفه‌ای است. سابقه او به عنوان بازیکن ملی فوتسال نیز درک عمیق‌تری از این رشته، هم از منظر مربیگری و هم از نگاه یک ورزشکار، به وی بخشیده است.

فدراسیون فوتبال پاکستان اطمینان دارد که تجربه، توان مدیریتی و دیدگاه بین‌المللی خانم شریف‌نقابی نقش مهمی در رشد و پیشرفت فوتسال بانوان این کشور ایفا خواهد کرد.

این فدراسیون ضمن خوشامدگویی به خانم فاطمه شریف‌نقابی، برای ایشان در مسئولیت جدیدشان به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان آرزوی موفقیت دارد.

