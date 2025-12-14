باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار فیلمی از وضعیت مدرسه ابتدایی فداییان روستای پهنه بر در شهرستان بهار استان همدان در فضای مجازی موجب نگرانی شد.

تصاویر واقع در فیلم نشان می‌داد بخشی از دیوار‌ها و سقف کلاس‌های این مدرسه دچار فروریختگی شده است.

به دنبال انتشار این فیلم و ضرورت تحصیل دانش آموزان در یک فضای استاندارد و ایمن و لزوم پیشبرد عدالت آموزشی که از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود، خبرنگار ایرنا ماجرا از مسوولان ذیربط در اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان همدان و آموزش و پرورش شهرستان بهار پیگیری کرد.

خطری دانش آموزان مدرسه پهنه بر را تهدید نمی‌کند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سقف مدرسه پایین نیامده است فقط، چون مدرسه قدیمی و طاق ضربی است در حد لایه نیم سانتیمتری از گچ کاری روی تیرآهن ریخته است و هیچ خطری دانش آموزان را تهدید نمی‌کند.

محمد شهلایی سید حسنی افزود: هم اکنون مدرسه‌ای در محوطه حیاط همان مدرسه در حال ساخت است و تا سال آینده جایگزین مدرسه قدیمی می‌شود.

وی ادامه داد: به جرات اذعان می‌کنم این مدرسه آجری قدیمی تا ۱۰ سال آینده نیز تهدیدی ندارد و سقفش پایین نمی‌آید مگر اینکه ایزوگامش از بالا برداشته شود در اثر باران و برف سقفش پایین بیاید.

مرمت دیوار و سقف مدرسه روستای پهنه بر تا پایان هفته

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همدان گفت: اتفاق خاص و نگران کننده‌ای رخ نداده و این اداره کل از قبل فکر جایگزینی مدرسه بوده است و الان در حال ساخت است.

شهلایی افزود: مدارس قدیمی فقط در برابر زلزله ایمن نیستند و هم اکنون با مشارکت ۵۰ درصدی مردم مدرسه جایگزین ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: البته گچ‌های فروریخته از دیوار و سقف مدرسه روستای پهنه بُر در آخر هفته مرمت می‌شود.

خیران به تکمیل طرح‌های آموزشی کمک کنند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه‌های آموزشی نیمه‌تمام با استفاده از ظرفیت خیران با توجه به محدودیت‌های اعتباری دولت، از همه خیران دعوت کرد برای ساختن آینده دانش آموزان استان و رفع مشکلات تعلیم و تربیت وارد عرصه مدرسه سازی شوند.

شهلایی ادامه داد: برای ساخت مدارس اگر خیِری اعلام آمادگی و تا میزان ۵۰ درصد از هزینه ساخت مدرسه را سهم آوری کند دولت نیز به همان میزان تامین اعتبار می‌کند، طرح با اولویت ساخت توسط آموزش و پرورش پیگیری می‌شود و طی مدت یک تا ۲ سال به بهره برداری می‌رسد.

مدرسه جدید روستای پهنه بر در حال ساخت است

سعید ماهری پیرو مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش بهار نیز در این خصوص اظهار کرد: آموزشگاه ۶ کلاسه روستای پهنه بُر در راستای تحقق عدالت آموزشی در حال ساخت است و مقاوم سازی آموزشگاه فعلی مورد تایید اداره نوسازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مدیر مدرسه نیز موظف به تخلیه این کلاس شده است که تا پایان هفته انجام خواهد شد.

منبع: ایرنا