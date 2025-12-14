 رئیس سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: در عملیاتی هدفمند تعدادی از اوباش و سرکرده آنها در محدوده تهرانپارس دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وصول خبری مبنی بر درگیری و شرارت در تهرانپارس مشخص شد تعدادی از اوباش در داخل باشگاه بدنسازی با دو برادر خصومت پیدا نموده و درگیری را به بیرون از باشگاه می کشانند. ضمن ایجاد رعب و وحشت برای اهالی شکات را نیز مورد ضرب و جرح قرار داده و از محل متواری می گردند.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب تیم عملیات ویژه مرکز، را مسئول رسیدگی تعیین و شخصاً هدایت عملیاتی را بر عهده می‌گیرد.

با تلاش شبانه روزی طی سه روز متوالی کلیه نفرات دخیل در شرارت با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر می شوند.

این افراد دارای سوابق متعدد "درگیری" "حمل سلاح گرم" "توزیع مواد مخدر" "باج‌گیری" بوده و تعدادی سلاح سرد و قمه از آنها کشف گردید.

نهایتا عامل اصلی این درگیری که از اوباش به نام بوده در حین دستگیری، به ماموران حمله ور که با قدرت و اصابت گلوله به پای وی زمینگیر شد.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: برهم زنندگان نظم و آسایش مردم با عواقب سخت از سوی پلیس و دستگاه قضا مواجه خواهند شد و هیچ مماشاتی با این افراد قابل قبول نیست.

منبع: خبرگزاری پلیس