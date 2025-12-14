شبکه تهران بار دیگر سریال تاریخی _ سیاسی «افسانه سامبونگ» به کارگردانی «کانگ بیونگ‌تایک» را روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش روابط عمومی شبکه تهران، این مجموعه محصول سال ۲۰۱۴، از آثار شاخص شبکه KBS کره جنوبی است که با روایتی جذاب و پرکشش، علاوه بر جذابیت‌های دراماتیک، بازتاب‌دهنده تقابل اخلاق، قدرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. 

در خلاصه داستان «افسانه سامبونگ» آمده است: امپراتور با تصمیم به ساخت معبدی بزرگ برای یادبود ملکه درگذشته، جان شمار زیادی از کارگران فقیر را به خطر می‌اندازد. در این میان، «سامبونگ جونگ دوجون»، محقق جوان و اندیشمند، برای نجات مردم در برابر فرمان امپراتور می‌ایستد و این رویارویی سرنوشت‌ساز می‌شود.

این سریال از سه‌شنبه ۲۵ آذر، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ روز بعد بازپخش می‌شود.

برچسب ها: افسانه جومونگ ، سریال تلویزیونی ، شبکه تهران
