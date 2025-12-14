دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک رفت.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، سروش رفیعی، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک 

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۳: بیفوما گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۷: بیفوما در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۱: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن آلومینیوم اراک را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن آلومینیوم متوقف شد.

دقیقه ۱۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را کنعانی زادگان دفع کرد.

دقیقه ۲۴: ارسال میلاد محمدی با ضربه سر علیپور به کنار دروازه آلومینیوم رفت.

دقیقه ۲۶: بیفوما توپ ربایی خوبی کرد، اما ضربه اش را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۴: نیازمند قبل از رسیدن توپ به بازیکن آلومینیوم آن را دفع کرد.

دقیقه ۳۵: ضربه بازیکن آلومینیوم را نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۶: ارسال براجعه را بازیکن آلومینیوم قبل از رسیدن توپ به اورونوف دفع کرد.

دقیقه ۳۹: ضربه اورونوف با برخورد به بازیکن آلومینیوم به گلر این تیم رسید و موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۲: شوت سروش رفیعی را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۴: ضربه علی علیپور را گلر آلومینیوم مهار کرد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه علیپور با برخورد به بازیکن آلومینیوم از محوطه جریمه دور شد و این موقعیت هم از دست رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۹: شوت خدابنده لو را گلر آلومینیوم دفع کرد.

دقیقه ۵۰: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را گلر آلومینیوم دفع کرد.

دقیقه ۵۱: اورونوف در محوطه جریمه آلومینیوم سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۵۳: حملات آلومینیوم اراک را مدافعان پرسپولیس دفع کردند و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۵۴: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن آلومینیوم را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۶: بازیکن آلومینیوم موقعیت تک به تک را نتوانست گل کند و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۶۲: بازیکن آلومینیوم اراک به خاطر تمارض در محوطه جریمه پرسپولیس کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۶۹: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن آلومینیوم را مدافع پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۷۴: ضربه بازیکن آلومینیوم را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه۷۶: ضربه ایستگاهی سروش رفیعی را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۸: کاظمیان و احمدزاده به جای اورونوف و بیفوما وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۸۱: مدافع آلومینیوم قبل از رسیدن توپ به کاظمیان، توپ را به اوت فرستاد.

دقیقه ۸۲: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع آلومینیوم دفع کرد.

دقیقه ۸۶: رضا شکاری به جای علیپور وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۸۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را مدافع پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: کاظمیان موقعیت گلزنی را از دست داد.

در نهایت بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت صدرنشین شدند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
منتظر تیتر تراکتور از باخت گریخت هستیم. البته عدالتی توی رفتار شما نمیبینم
۴
۰
پاسخ دادن
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
میلان ۲-۲ ساسولو/ شاگردان آلگری صدر جدول را به رقبا تعارف کردند + فیلم
تراکتور ۲ - ۱ پیکان/ پرشور‌ها پس از ۲ تساوی بدون گل رنگ برد را دیدند + فیلم
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان شد
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
ثریا آقایی و بازتعریف دیپلماسی ورزشی ایران
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
یاغی جدید استقلالی ماند
تیم اسکواش ایران بین ۱۱ تیم دهم جهان شد
هشدار عضو IOC به طالبان: پذیرش جهانی در گرو احترام به حقوق زنان ورزشکار است
درخشش اسماعیل‌نژاد مانع باخت تیمش در ترکیه نشد
دبیر: یک مدیر باید محکم بایستد و برای خدا کار کند
حامد حدادی استقلالی شد
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند