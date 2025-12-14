باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، سروش رفیعی، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری

دقایق حساس بازی

دقیقه ۳: بیفوما گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۷: بیفوما در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۱: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن آلومینیوم اراک را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن آلومینیوم متوقف شد.

دقیقه ۱۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را کنعانی زادگان دفع کرد.

دقیقه ۲۴: ارسال میلاد محمدی با ضربه سر علیپور به کنار دروازه آلومینیوم رفت.

دقیقه ۲۶: بیفوما توپ ربایی خوبی کرد، اما ضربه اش را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۴: نیازمند قبل از رسیدن توپ به بازیکن آلومینیوم آن را دفع کرد.

دقیقه ۳۵: ضربه بازیکن آلومینیوم را نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۶: ارسال براجعه را بازیکن آلومینیوم قبل از رسیدن توپ به اورونوف دفع کرد.

دقیقه ۳۹: ضربه اورونوف با برخورد به بازیکن آلومینیوم به گلر این تیم رسید و موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۲: شوت سروش رفیعی را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۴: ضربه علی علیپور را گلر آلومینیوم مهار کرد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه علیپور با برخورد به بازیکن آلومینیوم از محوطه جریمه دور شد و این موقعیت هم از دست رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۹: شوت خدابنده لو را گلر آلومینیوم دفع کرد.

دقیقه ۵۰: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را گلر آلومینیوم دفع کرد.

دقیقه ۵۱: اورونوف در محوطه جریمه آلومینیوم سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۵۳: حملات آلومینیوم اراک را مدافعان پرسپولیس دفع کردند و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۵۴: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن آلومینیوم را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۶: بازیکن آلومینیوم موقعیت تک به تک را نتوانست گل کند و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۶۲: بازیکن آلومینیوم اراک به خاطر تمارض در محوطه جریمه پرسپولیس کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۶۹: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن آلومینیوم را مدافع پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۷۴: ضربه بازیکن آلومینیوم را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه۷۶: ضربه ایستگاهی سروش رفیعی را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۸: کاظمیان و احمدزاده به جای اورونوف و بیفوما وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۸۱: مدافع آلومینیوم قبل از رسیدن توپ به کاظمیان، توپ را به اوت فرستاد.

دقیقه ۸۲: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع آلومینیوم دفع کرد.

دقیقه ۸۶: رضا شکاری به جای علیپور وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۸۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را مدافع پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: کاظمیان موقعیت گلزنی را از دست داد.

در نهایت بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت صدرنشین شدند.