سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات خبر داد و تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها پیش از اعلام رسمی نرخ‌ها، قانون‌شکنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تغییر وضعیت قیمت‌گذاری محصولات لبنی گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، محصولات لبنی از شمول قیمت‌گذاری خارج شده بودند، اما در سال ۱۴۰۴ و طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چهار قلم کالای پرمصرف لبنی دوباره مشمول قیمت‌گذاری شدند.

وی افزود: تا زمان اعلام نرخ‌های جدید از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، ملاک رسیدگی سازمان تعزیرات همان نرخ‌های قانونی اعلام‌شده است و پرونده‌ها نیز بر همین اساس بررسی می‌شود.

رایگانی با ارائه آماری از عملکرد سازمان تعزیرات تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۳ هزار و ۷۸۰ پرونده تخلف در حوزه‌های مختلف لبنیات تشکیل شده که از این تعداد، ۳ هزار و ۵۵۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت بیش از ۱۹۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۲۱۸ هزار ریال جزای نقدی برای متخلفان صادر شده است.

وی ادامه داد: در بخش صنفی نیز ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده که منجر به صدور احکام به ارزش ۱۹۵ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال شده است. همچنین در حوزه بهداشت، ۳۲۳ پرونده تخلف در حوزه لبنیات تشکیل و ۳۱۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از افزایش قیمت‌ها پیش از اعلام رسمی نرخ‌ها تأکید کرد: اعلام صریح افزایش قیمت پیش از تصویب و ابلاغ نرخ قانونی، مصداق آشکار قانون‌شکنی است و طرح چنین موضوعی با این ادبیات در رسانه ملی قابل قبول نیست.

رایگانی خاطرنشان کرد: هدف سازمان تعزیرات، حمایت از تولیدکننده در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کننده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌ها قابل درک است، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید می‌شود و نباید مصرف‌کننده بیشترین آسیب را متحمل شود.

منبع: مهر

برچسب ها: سازمان تعزیرات حکومتی ، تخلفات
خبرهای مرتبط
نوسان قیمت برنج متوقف شد
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشای راز سیاه با اعترافات پسر شرور
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
آخرین اخبار
آمار امیرحسین ثابتی درباره تعداد زندانیان مهریه با آمار واقعی اختلاف فاحش دارد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تشدید خطر فرونشست زمین در پایتخت
رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
اوباش سابقه‌دار تهرانپارس به دام پلیس افتادند
انهدام باند سارقان بی‌ام دبلیو سوار/ پایان سرقت‌های میلیاردی منازل در پایتخت
آغاز رسمی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی زیر ۵ سال در کیش
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
آقامیری: تهیه دستورالعمل جامع پیاده‌روسازی شهری توسط شورای فنی شهرداری
اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در تهران طی ۲۰ روز نخست آذر ماه
افشای راز سیاه با اعترافات پسر شرور
خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
هوای تهران در وضعیت مطلوب
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط