باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - پرهام پارسانژاد، دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفهای فیزیوتراپی در شش دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام است و امیدواریم این روند توسعه رشته فیزیوتراپی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی نیز ادامه پیدا کند.
به گفته وی، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تولید تجهیزات فیزیوتراپی در کشور انجام شده است اما قیمت این تجهیزات گران بوده و بهروزرسانی این تجهیزات یکی از مسائل و چالشهای پیش رو در بین همکاران جوان است.
پارسانژاد تاکید کرد: اکنون همکاران ما در زمینههای فیزیوتراپی، قلبی تنفسی، ورزشی و کف لگن حرفهایی برای گفتن دارند و امیدواریم رشته فیزیوتراپی با نگاه ویژه مسئولان نظام سلامت، از پیشرفت بیشتری برخوردار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون ارتقای بهرهوری همکاران بالینی برای همکاران فیزیوتراپی اجرا نمیشود و با توجه به اینکه همکاران فیزیوتراپ بیماران مختلف را جابهجا میکنند و حرکت میدهند، این قانون نیز باید برای آنها اجرایی شود.