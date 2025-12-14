باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که اخیراً در مجله JCPP منتشر شده است، دادههای مربوط به ۱۹۶۰۷ کودک ۳ تا ۴ ساله از گرجستان، گامبیا، ماداگاسکار، مالاوی، سیرالئون و فلسطین را تجزیه و تحلیل کرده و آن را با اندازهگیریهای دقیق آب و هوایی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ مقایسه کرده است. یافتهها نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض امواج گرما در سنین پایین مانع از کسب مهارتهای شناختی اساسی توسط کودک میشود.
نتایج نشان داد کودکانی که مرتباً در دمای بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد زندگی میکنند، کمتر احتمال دارد که به استانداردهای رشد در خواندن، نوشتن و مهارتهای ریاضی دست یابند. این تأثیر در بین کودکان خانوادههای کمدرآمد و همچنین کودکانی که در مناطق شهری و خانههای فاقد آب تمیز زندگی میکنند، بیشتر مشهود بود - عواملی که اثرات گرما را تشدید میکنند.
محققان توضیح دادند که گرما ممکن است از طریق چندین مکانیسم همزمان، از جمله کمآبی، استرس مزمن، التهاب عصبی، اختلالات خواب و کاهش فعالیت بدنی، بر رشد شناختی تأثیر بگذارد.
دانشمندان تأکید کردند که این یافتهها، نیاز فوری به اقدام فوری، از تطبیق محیطهای شهری گرفته تا ارائه حمایت اجتماعی، برای محافظت از کودکان و تضمین رشد شناختی آنها در جهانی که به سرعت در حال رشد است را برجسته میکند.
