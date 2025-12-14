باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه پلیتکنیک ولگوگراد یک افزودنی پلاستیکی توسعه دادهاند که به طور قابل توجهی قابلیت اشتعال آن را کاهش میدهد. موادی که با این افزودنی فرآوری میشوند، پنج برابر بیشتر از پلاستیکهای سنتی در برابر گسترش شعله مقاوم هستند.
این افزودنی جدید شامل محلولی از نمکهای مس، آمونیوم و اسید فسفریک است و هنگامی که با یک پلیمر ترکیب میشود، ساختار جدیدی را تشکیل میدهد که به سه روش همزمان عمل میکند:
فسفر یک لایه محافظ روی سطح ایجاد میکند، شبیه به یک لایه کک.
نیتروژن گازهای غیرقابل اشتعالی را آزاد میکند که شدت شعله را کاهش میدهند.
مس واکنشهای شیمیایی را که مانع احتراق میشوند، کاتالیز میکند.
برای دستیابی به این اثر، این افزودنی به بیش از حدود ۸ درصد از وزن کل ماده نیاز ندارد، در حالی که استحکام پلاستیک تقریباً بدون تغییر باقی میماند. علاوه بر این، این ترکیب سیالیت مواد اولیه را در طول فرآیندهای تولید افزایش میدهد.
سرگئی بوریسوف، دانشیار گروه شیمی و فناوری فرآوری لاستیک در دانشگاه، خاطرنشان میکند که ترکیبات پلیمری تقویتشده بهطور گسترده در صنایع ساختوساز، هوانوردی، الکترونیک و خودروسازی استفاده میشوند. با این حال، عیب اصلی آنها مقاومت کم در برابر آتش به دلیل محتوای بالای مواد آلیشان است.
