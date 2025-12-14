باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با شتاب گرفتن اتوماسیون، این سوال مطرح می‌شود: کدام مشاغل بیشتر در معرض تأثیر هوش مصنوعی قرار دارند؟ به گفته یکی از مدیران ارشد OpenAI، سه شغل به طور خاص در صدر مشاغلی هستند که توسط اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی متحول خواهند شد.

در یک قسمت اخیر از پادکست «یادگیری بدون نظارت»، اولیویه گودمن، رئیس محصولات تجاری در OpenAI، اظهار داشت که سه دسته شغلی به عنوان سریع‌ترین اهداف برای اتوماسیون برجسته هستند: برنامه‌نویسی، خدمات مشتری و علوم زیستی. او توضیح داد که این زمینه‌ها در حال حاضر شاهد استقرار سریع ابزار‌های هوش مصنوعی هستند که در حال تغییر شکل گردش‌های کاری در مقیاس بزرگ هستند.

صنعت داروسازی در این فهرست قرار دارد

اولیویه خاطرنشان می‌کند که صنایع داروسازی و علوم زیستی از جمله کاندیدا‌های برتر برای اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی هستند.

او می‌گوید: «من اغلب روی علوم زیستی و شرکت‌های داروسازی شرط می‌بندم» و خاطرنشان می‌کند که بخش‌های بزرگی از عملیات آنها - به‌ویژه وظایف اداری و مواردی که شامل حجم زیادی از اسناد و مدارک هستند - کاملاً برای مداخله هوش مصنوعی مناسب هستند. او خاطرنشان می‌کند که توانایی مدل‌های پیشرفته در جذب، سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار می‌تواند به طور قابل توجهی بازه‌های زمانی طولانی را که معمولاً با عرضه دارو‌های جدید به بازار همراه است، کاهش دهد.

او می‌گوید: «زمانی که از لحظه تأیید فرمولاسیون دارو تا عرضه آن به بازار طول می‌کشد، می‌تواند به ماه‌ها و گاهی سال‌ها برسد.» مدل‌ها در این زمینه مهارت خود را ثابت کرده‌اند و در جمع‌آوری و تجمیع مقادیر عظیمی از داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار و ردیابی تغییرات مختلف در اسناد و مدارک عالی عمل می‌کنند. به گفته اولیویه، اگر فناوری با سرعت فعلی خود به تکامل خود ادامه دهد، این فرآیند‌های کند سنتی می‌توانند بسیار کارآمدتر شوند.

او علاوه بر صنعت داروسازی، خاطرنشان کرد که دو بخش دیگر در حال حاضر نمونه‌های قوی از اتوماسیون سریع در دنیای واقعی را ارائه می‌دهند: برنامه‌نویسی و خدمات مشتری. او ضمن اذعان به اینکه ما هنوز به نقطه اتوماسیون یک شبه هیچ کار اداری نرسیده‌ایم، اظهار داشت که روند واضح است: ابزار‌های توسعه‌دهندگان قدرتمندتر می‌شوند، مدل‌های خدمات مشتری قابل اعتمادتر می‌شوند و شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای مایل به ادغام عمیق هوش مصنوعی در عملیات روزانه خود هستند.

او به همکاری مداوم OpenAI با T-Mobile به عنوان نمونه‌ای از آنچه امروز امکان‌پذیر است اشاره کرد و گفت: من به طور فشرده با تیم T-Mobile برای بهبود تجربه مشتری آنها کار کرده‌ام و ما شروع به دیدن نتایج خوب از نظر کیفیت در مقیاس کرده‌ایم. با افزایش سرعت پیشرفت‌ها، او معتقد است که صنعت در یک یا دو سال آینده از تعداد کار‌هایی که می‌توانند با راندمان بالا خودکار شوند، شگفت‌زده خواهد شد.

هشدار‌های دیگر در مورد ظهور هوش مصنوعی

اولیویه تنها کسی نیست که پیش‌بینی می‌کند کدام بخش‌ها ابتدا تحت تأثیر اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. پیش از این، جفری هینتون، که اغلب به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته می‌شود، هشدار داده بود که سیستم‌های هوش مصنوعی در نهایت در تمام کار‌های فکری از ما پیشی خواهند گرفت. هینتون به شوخی گفت: «در حالی که مشاغل دستی ممکن است برای مدتی دست‌نخورده باقی بمانند، بهترین گزینه این است که لوله‌کش شوید.» او نگرانی عمیق خود را برای کارگرانی که در مشاغلی مانند پشتیبانی حقوقی و مراکز تماس مشغول به کار هستند ابراز کرد و گفت: «برای کار‌های فکری روتین، هوش مصنوعی جایگزین همه خواهد شد.» او افزود که اگر امروز در یک مرکز تماس کار کند، وحشت‌زده خواهد شد.

منبع: الیوم السابع