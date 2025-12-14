یافته‌ها نشان می‌دهند که تغییرات در فعالیت یک پروتئین کلیدی مغز، KCC ۲، می‌تواند با تقویت سیگنال‌های دوپامین مسئول یادگیری، شکل‌گیری عادت را تسریع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون کشف کرده‌اند که تغییرات در فعالیت یک پروتئین کلیدی مغز، KCC ۲، می‌تواند با تقویت سیگنال‌های دوپامین مسئول یادگیری، شکل‌گیری عادت را تسریع کند. به گفته محققان، این امر پاسخ مغز به محرک‌ها را تعیین می‌کند و منجر به رفتار‌های مفید یا منفی می‌شود.

دکتر الکسی استروموف، رئیس تیم تحقیقاتی و دانشیار فارماکولوژی و فیزیولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه جورج تاون، می‌گوید: «توانایی ما در مرتبط کردن سیگنال‌ها یا محرک‌های خاص با تجربیات مثبت یا پاداش‌دهنده، یک فرآیند اساسی در مغز است، اما در بسیاری از شرایط، مانند اعتیاد، افسردگی و اسکیزوفرنی، مختل می‌شود.»

دانشمندان دریافتند که وقتی سطح KCC ۲ پایین است، نورون‌های دوپامین در ارسال سیگنال‌ها سریع‌تر می‌شوند و تشکیل اتصالات جدید را تسهیل می‌کنند. نورون‌های دوپامین یک انتقال‌دهنده عصبی ضروری برای انگیزه، پاداش و کنترل حرکتی آزاد می‌کنند.

آزمایش‌های انجام شده بر روی موش‌ها با استفاده از مدل کلاسیک پاولوفی نشان داد که سیگنال‌های دوپامین، فراوانی و انسجام تکانه‌های عصبی را افزایش می‌دهند. ترشح کوتاه مدت دوپامین به عنوان سیگنال‌های یادگیری قدرتمند عمل می‌کند و به مغز کمک می‌کند تا تجربیات آموخته شده را درک کند.

به گفته اوستروموف، این یافته‌ها به توضیح این موضوع کمک می‌کنند که چرا ارتباطات وسواسی به راحتی شکل می‌گیرند. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است عادت کند قهوه صبحگاهی خود را با سیگار ترکیب کند، زیرا قهوه به تنهایی باعث ایجاد هوس شدید برای سیگار می‌شود. جلوگیری از چنین موقعیت‌هایی یا بازیابی مکانیسم‌های یادگیری سالم می‌تواند درمان اعتیاد را بهبود بخشد.

او می‌گوید: ما معتقدیم که این یافته‌ها فراتر از تحقیقات پایه یادگیری هستند. آنها روش‌های جدیدی را نشان می‌دهند که مغز ارتباط بین نورون‌ها را تنظیم می‌کند. از آنجایی که این ارتباط می‌تواند توسط بسیاری از بیماری‌های مغزی مختل شود، امیدواریم که با جلوگیری از این اختلالات یا بازیابی ارتباط عادی هنگام اختلال، بتوانیم به توسعه درمان‌های مؤثرتر برای طیف وسیعی از اختلالات مغزی کمک کنیم.

منبع: روزنامه ایزوستیا

برچسب ها: مغز ، عملکرد ، عادات روزانه
