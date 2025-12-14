باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی وارد برلین شد.
دولت آلمان پیش از این، در بیانیهای اعلام کرد که مرتس روز دوشنبه برای مذاکرات اقتصادی آلمان و اوکراین و تبادل نظر در مورد وضعیت مذاکرات صلح، پذیرای زلنسکی خواهد بود. در این بیانیه آمده است: «تعداد زیادی از سران کشورها و دولتهای اروپایی و همچنین رهبران اتحادیه اروپا و ناتو به این مذاکرات خواهند پیوست.»
زلنسکی همچنین اعلام کرده که در برلین، شخصاً با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر، داماد ترامپ دیدار خواهد کرد.
گفته شده هیئتها روز یکشنبه ملاقات خواهند کرد و پس از آن روز دوشنبه اجلاسی با حضور کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان برگزار خواهد شد.
زلنسکی بر لزوم دریافت تضمینهای محکم از سوی آمریکا و متحدان اروپایی برای اوکراین تأکید کرد، تضمینهایی که مشابه تضمینهای ارائه شده به اعضای ناتو باشد. او تأکید کرد که تضمینهای امنیتی باید از نظر قانونی الزامآور باشند و توسط کنگره آمریکا پشتیبانی شوند.
او اواخر روز شنبه در یک سخنرانی گفت: «مهمترین چیز این است که من با فرستادگان رئیس جمهور ترامپ دیدار خواهم کرد و همچنین جلساتی با شرکای اروپایی ما، با بسیاری از رهبران، در مورد پایه و اساس صلح برگزار خواهد شد.»
منبع: شین هوا/ پولیتیکو