شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس G ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از یک سال از زمانی که خریداران خودرو سایپا اطلس G به طور کامل وجه خودرو را پرداخت کرده‌اند می‌گذرد، اما تا کنون هیچ خودرویی دریافت نکردند؛ این تاخیر طولانی در تحویل، موجب نارضایتی خریداران شد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام من در اسفند سال ۱۴۰۲ برای خرید پیش فروش خودرو اطلس ثبت نام کردم. در مهر ماه سال ۱۴۰۳ تکمیل وجه بر اساس دعوتنامه شرکت سایپا انجام دادم. طبق قرارداد باید یک ماه کاری بعد خودرو را تحویل می‌دادند. اما امروز با گذشت ۱۴ ماه از موعد تحویل نه تنها خودرو را تحویل نداده‌اند بلکه به هیچ عنوان پاسخگو نیستند. لطفا پیام من را پیگیری کنید از مراجعه و تماس با سایپا تا امروز هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ام. با تشکر