کارگروه احیای نان کامل به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با هدف بررسی موانع ترویج و توسعه نان کامل و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه امنیت غذایی تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه احیای نان کامل که با دستور ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است مأموریت دارد ضمن شناسایی خلأ‌ها و آسیب‌های موجود در زنجیره تولید تا مصرف گندم، آرد و نان، پیشنهاد‌های اصلاحی لازم را برای ارتقای کیفیت و سلامت نان و دسترسی مطلوب مردم به نان کامل ارائه کند.

توجه به نقش نان کامل در امنیت غذایی، سلامت عمومی و عدالت غذایی از محور‌های اصلی تشکیل این کارگروه اعلام شده است.

براین اساس، گزارش‌های نظارتی و راهبردی این کارگروه درباره عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، برای اتخاذ تصمیم‌های قانونی و اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.

