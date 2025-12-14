باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه احیای نان کامل که با دستور ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است مأموریت دارد ضمن شناسایی خلأها و آسیبهای موجود در زنجیره تولید تا مصرف گندم، آرد و نان، پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای ارتقای کیفیت و سلامت نان و دسترسی مطلوب مردم به نان کامل ارائه کند.
توجه به نقش نان کامل در امنیت غذایی، سلامت عمومی و عدالت غذایی از محورهای اصلی تشکیل این کارگروه اعلام شده است.
براین اساس، گزارشهای نظارتی و راهبردی این کارگروه درباره عملکرد دستگاههای ذیربط، برای اتخاذ تصمیمهای قانونی و اصلاحی به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.
منبع: قوه قضاییه