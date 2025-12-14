فوق تخصص آسم و آلرژی گفت: ویروس آنفلوآنزا می‌تواند سرفه‌های طولانی مدت ایجاد کند؛ بنابراین نباید این سرفه‌ها را با آسم اشتباه گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن بمانیان امروز -یکشنبه ۲۳ آذرماه- با اشاره به اهمیت پیشگیری از آنفلوآنزا اظهار کرد: کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال و افراد دارای بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی، کلیوی، کبدی و آسم یا مبتلایان به بیماری‌های مزمن ریوی در گروه پرخطر قرار دارند و باید واکسن سالیانه آنفلوآنزا دریافت کنند.

بمانیان افزود: واکسن این بیماری از ۶ ماهگی قابل تزریق است و پروتکل دُز واکسن بسته به سن فرد متفاوت است. در سال اول تزریق نیز دُزهای مشخصی برای گروه‌های سنی مختلف در نظر گرفته شده است.

وی درباره افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، افزود: بیماران بدخیم، کسانی که دارو‌های سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند و مبتلایان به بیماری‌های ژنتیکی نقص ایمنی، ممکن است ویروس را شدیدتر و طولانی‌تر دفع کنند؛ بنابراین دریافت درمان ضدویروسی در ۴۸ ساعت اولیه ابتلا اهمیت ویژه دارد تا مدت بیماری کوتاه‌تر و خطرات کاهش یابد.

این فوق تخصص آسم و آلرژی ادامه داد: افرادی که مبتلا به آسم یا حساسیت‌های تنفسی هستند، هنگام ابتلا به این بیماری ممکن است علائم شدیدتر داشته باشند؛ از اینرو قطع دارو‌های استروئیدی در این افراد ممنوع است و حتی ممکن است نیاز باشد دُز دارو افزایش یابد تا علائم تنفسی کنترل شود.

وی تأکید کرد: افرادی که سابقه بیماری تنفسی ندارند، اما به آنفلوآنزا مبتلا می‌شوند، ویروس می‌تواند سلول‌های دستگاه تنفسی را تخریب کند و سرفه‌های طولانی مدت در آنها ایجاد شود؛ بنابراین نباید این سرفه‌ها را با آسم اشتباه گرفت و در صورت ادامه، باید به متخصص مراجعه و درمان لازم انجام شود.

بمانیان با آرزوی سلامتی برای مردم گفت: با توجه به شرایط فعلی آلودگی هوا و شیوع عفونت‌های ویروسی، مراقبت از سالمندان، کودکان و زنان باردار اهمیت زیادی دارد تا در صورت ابتلا، درمان به موقع انجام شود.

منبع: وبدا

برچسب ها: سرفه ، آنفلوانزا ، آسم
خبرهای مرتبط
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آلودگی هوا چگونه موجب تشدید سینوزیت مزمن می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد
روایتی از عمره دانشجویی؛ از تجربه‌ای شیرین تا الهام‌بخشی در تحقیقات
خسروپناه: تغییر در سهمیه‌بندی کنکور فعلا اتفاق نمی‌افتد/ انسجام ملی، خط قرمز است
ثروت اصلی کشور نیروی انسانی خلاق است
کاظمی: کاهش تنوع مدارس و سیاست‌گذاری علمی در دستور کار است
مشارکت معلمان در پژوهش باید به ۳۰ درصد برسد
مصرف شکر در ایران فراتر از استاندارد‌های جهانی است
مدرسه یک هکتاری در قطر در اختیار دانش‌آموزان ایرانی قرار گرفت
ظفرقندی: چالش اصلی علوم پایه پزشکی، گسست میان دانشگاه و صنعت است
جوی شگفت‌انگیز برای یک سیاره سنگی فوق‌العاده داغ
آخرین اخبار
پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی در شش دانشگاه علوم پزشکی + فیلم
سرفه‌های طولانی پس از آنفلوآنزا را با آسم اشتباه نگیرید
وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات به ارتقای حکمرانی فضای مجازی کمک می‌کند
تأثیر عوامل روزانه بر شکل‌گیری عادت
۳ شغلی که به لطف هوش مصنوعی سریع‌تر خودکار می‌شوند
جوی شگفت‌انگیز برای یک سیاره سنگی فوق‌العاده داغ
ابداع نوع جدیدی از پلاستیک که در برابر آتش مقاوم است
یک عامل پنهان مانع رشد شناختی کودکان
مواد غذایی مناسب برای وعده صبحانه + فیلم
مصرف شکر در ایران فراتر از استاندارد‌های جهانی است
خسروپناه: تغییر در سهمیه‌بندی کنکور فعلا اتفاق نمی‌افتد/ انسجام ملی، خط قرمز است
ظفرقندی: چالش اصلی علوم پایه پزشکی، گسست میان دانشگاه و صنعت است
مدرسه یک هکتاری در قطر در اختیار دانش‌آموزان ایرانی قرار گرفت
کاظمی: کاهش تنوع مدارس و سیاست‌گذاری علمی در دستور کار است
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد
مشارکت معلمان در پژوهش باید به ۳۰ درصد برسد
ثروت اصلی کشور نیروی انسانی خلاق است
روایتی از عمره دانشجویی؛ از تجربه‌ای شیرین تا الهام‌بخشی در تحقیقات
بهره برداری پروژه خورشیدی ۶ مگاواتی مدارس تهران تا دهه فجر
خدمات و ظرفیت‌های جانبی شاد با اولویت مدارس روستایی و مناطق کم برخوردار اختصاص یابد