باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن بمانیان امروز -یکشنبه ۲۳ آذرماه- با اشاره به اهمیت پیشگیری از آنفلوآنزا اظهار کرد: کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال و افراد دارای بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی، کلیوی، کبدی و آسم یا مبتلایان به بیماری‌های مزمن ریوی در گروه پرخطر قرار دارند و باید واکسن سالیانه آنفلوآنزا دریافت کنند.

بمانیان افزود: واکسن این بیماری از ۶ ماهگی قابل تزریق است و پروتکل دُز واکسن بسته به سن فرد متفاوت است. در سال اول تزریق نیز دُزهای مشخصی برای گروه‌های سنی مختلف در نظر گرفته شده است.

وی درباره افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، افزود: بیماران بدخیم، کسانی که دارو‌های سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند و مبتلایان به بیماری‌های ژنتیکی نقص ایمنی، ممکن است ویروس را شدیدتر و طولانی‌تر دفع کنند؛ بنابراین دریافت درمان ضدویروسی در ۴۸ ساعت اولیه ابتلا اهمیت ویژه دارد تا مدت بیماری کوتاه‌تر و خطرات کاهش یابد.

این فوق تخصص آسم و آلرژی ادامه داد: افرادی که مبتلا به آسم یا حساسیت‌های تنفسی هستند، هنگام ابتلا به این بیماری ممکن است علائم شدیدتر داشته باشند؛ از اینرو قطع دارو‌های استروئیدی در این افراد ممنوع است و حتی ممکن است نیاز باشد دُز دارو افزایش یابد تا علائم تنفسی کنترل شود.

وی تأکید کرد: افرادی که سابقه بیماری تنفسی ندارند، اما به آنفلوآنزا مبتلا می‌شوند، ویروس می‌تواند سلول‌های دستگاه تنفسی را تخریب کند و سرفه‌های طولانی مدت در آنها ایجاد شود؛ بنابراین نباید این سرفه‌ها را با آسم اشتباه گرفت و در صورت ادامه، باید به متخصص مراجعه و درمان لازم انجام شود.

بمانیان با آرزوی سلامتی برای مردم گفت: با توجه به شرایط فعلی آلودگی هوا و شیوع عفونت‌های ویروسی، مراقبت از سالمندان، کودکان و زنان باردار اهمیت زیادی دارد تا در صورت ابتلا، درمان به موقع انجام شود.

منبع: وبدا