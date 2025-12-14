باشگاه خبرنگاران جوان - ادارهکل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و بهمنظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، تمام مسابقات و برنامههای ورزشی استان از دوشنبه ۲۴ آذرماه تا جمعه ۳۰ آذرماه لغو شد.
در این بیانیهای آمده است: این تصمیم با هدف حفظ سلامت ورزشکاران، مربیان و خانوادهها و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اتخاذ شده است.
ادارهکل ورزش و جوانان فارس در این بیانیه تاکید کرده است که صیانت از جان ورزشکاران و شهروندان اولویت اصلی این مجموعه است و به همین دلیل تعطیلی کامل فعالیتهای ورزشی در سطح استان در بازه زمانی اعلامشده ضروری تشخیص داده شد.
در ادامه این بیانیه از تمام هیاتهای ورزشی، باشگاهها و گروههای ورزشی استان خواسته شده است تا در مدت زمان یاد شده، از برگزاری هرگونه مسابقه، تمرین و برنامه ورزشی خودداری کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی و پیامدهایی همچون بارندگی شدید، برف، لغزندگی معابر و اختلال در تردد، همراهی جامعه ورزش استان میتواند نقش مؤثری در کاهش خطرات و پیشگیری از خسارتهای جانی داشته باشد.
منبع: ورزش و جوانان فارس