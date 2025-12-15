کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان، دامداران و گلخانه داران هشدار بارش برف و باران و کاهش دما را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش ها، کشاورزان زهکشی و پاکسازی آب مسیر باغات، مزارع را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر عدم انجام آبیاری، محلول پاشی و سم‌پاشی همزمان با وقوع بارش افزود: انجام آبیاری در خاک های شور پس از وقوع باران یا برف به منظور آب شویی و شوری آب از محیط ریشه در دستور‌کار قرار بگیبد.

رفیعی ادامه داد: باغداران نسبت به تسریع در انتقال محصولات برداشت شده بویژه مرکبات به مکان های مسقف اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر کنترل دما و رطوبت در واحدهای تولیدی بیان کرد: با توجه به کاهش دما و وقوع برف، تولیدکنندگان  نسبت به تهویه, تنظیم دما و تامین سوخت سالن ها  اقدام کنند.همچنین با توجه به افزایش رطوبت، کنترل دما و رطوبت انبارها جهت جلوگیری از بیماری های قارچی را در دستور کار قرار دهند و همواره نسبت به بسته نگهداشتن دریچه ها گلخانه ها در هنگام کاهش دما و بارش اقدام کنند.

 وی با اشاره به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها بیان کرد:  با توجه به حجم بالای آب روان آب ها و سیلابی شدن رودخانه ها، پرورش دهندگان نسبت به جلوگیری از ورود آب گل آلود به استخرها اقدام کنند.

رفیعی گفت: دامداران و عشایر  از عبور  و مرور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: امروز در استان های ساحلی خزر، خراسان شمالی،برخی نقاط استان های خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب اصفهان و جزایر واقع در تنگه هرمز و دوشنبه در استان های فارس، بوشهر،هرمزگان، نیمه غربی کرمان، برخی نقاط استان های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و جنوب استان های یزد، اصفهان و شرق خوزستان و برخی نقاط گیلان و سه شنبه در غالب مناطق کشور به جز ایلام، نیمه جنوبی سیستانو بلوچستان، نواحی مرکزی سمنان، چهارشنبه در اکثر مناطق به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و پنج شنبه در اکثر مناطق به جز نیمه جنوبی سیستان و نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی و جمعه در اکثر مناطق به جز استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه بارندگی و رعد و برق و وزش باد شدید موقت و گرد و خاک و در مناطق مستعد بویژه استان های جنوبی از جمله هرمزگان،کرمان، بوشهر و فارس بارش تگرگ و در نقاط سردسیر بارش برف و در گردنه ها و نقاط کوهستانی کولاک برف و لغزندگی جاده ها و کاهش دید پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
تخلیه آب تاسیسات کشاورزی به منظور کاهش ترکیدگی لوله
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
کشاورزان مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
پیش بینی صادرات زعفران به ۲۱۴ تن تا پایان سال
ارزیابی ۱۱ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی در کشور
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
کشاورزان و دامداران هشدار کاهش دما و بارش برف و باران را جدی بگیرند
ثبات اقتصادی و کنترل تورم همزمان با برخورد با بانک‌های ناتراز
آخرین اخبار
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است
از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنید
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی در مسیر شفافیت مالی و خدمت‌رسانی سریع‌تر
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
کشاورزان و دامداران هشدار کاهش دما و بارش برف و باران را جدی بگیرند
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
ثبات اقتصادی و کنترل تورم همزمان با برخورد با بانک‌های ناتراز
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
ارزیابی ۱۱ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی در کشور
پیش بینی صادرات زعفران به ۲۱۴ تن تا پایان سال
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
ضرورت توسعه تجدیدپذیر‌ها برای رفع ناترازی برق کشور/ صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی
تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ آذرماه
صدور هشدار قرمز و نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور/ تهران پایان هفته بارانی خواهد شد
پاک‌نژاد: شرایط فروش نفت ایران تغییری نکرده است
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس