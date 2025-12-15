کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان، دامداران و گلخانه داران هشدار بارش برف و باران و کاهش دما را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش ها، کشاورزان زهکشی و پاکسازی آب مسیر باغات، مزارع را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر عدم انجام آبیاری، محلول پاشی و سم‌پاشی همزمان با وقوع بارش افزود: انجام آبیاری در خاک های شور پس از وقوع باران یا برف به منظور آب شویی و شوری آب از محیط ریشه در دستور‌کار قرار بگیبد.

رفیعی ادامه داد: باغداران نسبت به تسریع در انتقال محصولات برداشت شده بویژه مرکبات به مکان های مسقف اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر کنترل دما و رطوبت در واحدهای تولیدی بیان کرد: با توجه به کاهش دما و وقوع برف، تولیدکنندگان نسبت به تهویه, تنظیم دما و تامین سوخت سالن ها اقدام کنند.همچنین با توجه به افزایش رطوبت، کنترل دما و رطوبت انبارها جهت جلوگیری از بیماری های قارچی را در دستور کار قرار دهند و همواره نسبت به بسته نگهداشتن دریچه ها گلخانه ها در هنگام کاهش دما و بارش اقدام کنند.

وی با اشاره به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها بیان کرد: با توجه به حجم بالای آب روان آب ها و سیلابی شدن رودخانه ها، پرورش دهندگان نسبت به جلوگیری از ورود آب گل آلود به استخرها اقدام کنند.

رفیعی گفت: دامداران و عشایر از عبور و مرور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: امروز در استان های ساحلی خزر، خراسان شمالی،برخی نقاط استان های خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب اصفهان و جزایر واقع در تنگه هرمز و دوشنبه در استان های فارس، بوشهر،هرمزگان، نیمه غربی کرمان، برخی نقاط استان های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و جنوب استان های یزد، اصفهان و شرق خوزستان و برخی نقاط گیلان و سه شنبه در غالب مناطق کشور به جز ایلام، نیمه جنوبی سیستانو بلوچستان، نواحی مرکزی سمنان، چهارشنبه در اکثر مناطق به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و پنج شنبه در اکثر مناطق به جز نیمه جنوبی سیستان و نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی و جمعه در اکثر مناطق به جز استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه بارندگی و رعد و برق و وزش باد شدید موقت و گرد و خاک و در مناطق مستعد بویژه استان های جنوبی از جمله هرمزگان،کرمان، بوشهر و فارس بارش تگرگ و در نقاط سردسیر بارش برف و در گردنه ها و نقاط کوهستانی کولاک برف و لغزندگی جاده ها و کاهش دید پیش بینی می شود.



