باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان فارس گفت: شهرداری شیراز با بسیج کامل امکانات، نیروهای انسانی و تجهیزات اجرایی، در آماده‌باش کامل و شبانه‌روزی قرار دارد و تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت بارش‌های شدید و کاهش خطرات احتمالی، از روزهای قبل از آغاز فعالیت این سامانه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

او افزود: این اقدامات مسبوق به سابقه بوده و همانند هشدارهای قبلی هواشناسی نیز با انسجام کامل اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز از نخستین ساعات صدور هشدار فعال شده و هماهنگی کامل میان معاونت‌ها، سازمان‌ها، مدیریت‌های تخصصی و مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز برقرار شده است.

شهردار شیراز تصریح کرد: در حوزه خدمات شهری، با محوریت مناطق یازده‌گانه، لایروبی مسیل‌ها، کانال‌ها و آب‌روها، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، پایش مستمر نقاط آب‌گیر و حادثه‌خیز و استقرار ماشین‌آلات سنگین، پمپ‌های تخلیه آب و تجهیزات امدادی در مناطق حساس شهر انجام شده و این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.

اسدی، با اشاره به آمادگی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بیان کرد: ایستگاه‌های آتش‌نشانی شیراز با نیرو و تجهیزات کامل در حالت آماده‌باش قرار دارند و در کنار مأموریت‌های امدادونجات، با همکاری مناطق یازده‌گانه شهرداری نسبت به رصد معابر، زیرگذرها، اماکن عمومی و نقاط پرخطر اقدام می‌کنند تا در صورت بروز حادثه، پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

او ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل و ترافیک نیز با مشارکت مناطق شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تمهیدات لازم برای مدیریت عبورومرور در شرایط بارندگی شدید اندیشیده شده است و در صورت ضرورت، تصمیمات مقطعی برای هدایت ترافیک، انسداد معابر پرخطر و تأمین ایمنی شهروندان اتخاذ خواهد شد.

شهردار شیراز با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، رانندگان ماشین‌آلات و نیروهای امدادی مستقر در مناطق یازده‌گانه گفت: این عزیزان در شرایط مختلف جوی، بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند و اتکا به تجربه، تعهد و آمادگی آن‌ها، پشتوانه اصلی مدیریت شهری در عبور ایمن از شرایط بحرانی است.

اسدی با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان بیان کرد: از شهروندان فهیم شیرازی درخواست می‌کنیم با پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و همکاری با عوامل اجرایی شهرداری و مناطق یازده‌گانه، ما را در مدیریت بهتر این شرایط یاری کنند.

او اضافه کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه آب‌گرفتگی، انسداد معابر، خطرات ناشی از بارندگی، سقوط اشیا یا نیاز به امدادرسانی فوری، موارد را از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری شیراز یا شماره ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

شهردار شیراز بیان کرد: شهرداری شیراز با رویکرد پیشگیرانه و مدیریت یکپارچه بحران، همانند هشدارهای قبلی و با حضور میدانی مناطق یازده‌گانه تا پایان فعالیت این سامانه بارشی در آماده‌باش کامل باقی خواهد ماند و همه توان خود را برای حفظ جان، ایمنی و آرامش شهروندان به‌کار خواهد گرفت.