دمیترو لیتوین، یکی از مشاوران ریاست جمهوری اوکراین می‌گوید که مذاکرات بین مقامات اوکراینی و آمریکایی در مورد حل و فصل جنگ بیش از پنج ساعت طول کشیده و در نهایت، دقایقی پیش خاتمه یافته است. به گفته این مقام اوکراینی، این گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته خواهد شد.

لیتوین گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه پس از تکمیل مذاکرات، در مورد محتوای آن اظهار نظر خواهد کرد.

طبق اظهارات این مقام اوکراینی، مذاکره‌کنندگان در حال بررسی پیش‌نویس اسناد هستند.

رئیس‌جمهور اوکراین عصر امروز برای مذاکره با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی وارد برلین شد. زلنسکی همچنین اعلام کرده بود که در برلین، شخصاً با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر، داماد ترامپ دیدار خواهد کرد.

رهبران اروپایی این مذاکرات را «لحظه مهمی» برای اوکراین توصیف کرده‌اند.

زلنسکی امروز و در آستانه آغاز این مذاکرات، اعلام کرد که حاضر است در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی مناسب، از درخواست خود برای عضویت در ناتو دست بکشد.

منبع: رویترز