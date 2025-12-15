باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا نژاد خالقی مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به تداوم بارندگی و بارش برف در استان کرمان تا روز شنبه، از آمادهباش کامل تمامی دستگاههای اجرایی خبر داد و از شهروندان خواست اخبار و هشدارها را تنها از طریق رسانههای رسمی دنبال کنند.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، بیشترین میزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوبغرب استان به صورت باران و در مناطق مرکزی به شکل برف خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با تأکید بر آمادگی کامل دستگاهها گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدماترسانی بهموقع انجام شود.
نژاد خالقی با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، تصریح کرد: مسافرانی که ناچار به تردد هستند، حتماً زنجیر چرخ و آذوقه ضروری به همراه داشته باشند.
وی همچنین از عشایر خواست، در صورت لزوم، جابهجاییهای پیشگیرانه انجام دهند و از ساکنان روستاهای واقع در حاشیه رودخانهها درخواست کرد تمهیدات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی در نظر بگیرند.
منبع: روابط عمومی استانداری کرمان