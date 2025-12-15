باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت که هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین در طول مذاکرات در پایتخت آلمان، برلین به «پیشرفت زیادی» دست یافتند.

ویتکاف در حساب شبکه اجتماعی X خود اظهار داشت: «نمایندگان در مورد طرح ۲۰ ماده‌ای صلح، دستور کار‌های اقتصادی و موارد دیگر بحث‌های عمیقی داشتند. پیشرفت زیادی حاصل شد و آنها دوباره ملاقات خواهند کرد.»

در ۱۴ دسامبر، مذاکرات ایالات متحده و اوکراین در مورد حل و فصل درگیری‌های جاری در اوکراین در دفتر صدراعظم فدرال در برلین برگزار شد.

هیئت آمریکایی توسط ویتکاف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نمایندگی می‌شدند. از طرف اوکراینی نیز ولودیمیر زلنسکی، دبیر شورای امنیت، رستم عمروف و رئیس ستاد کل ارتش اوکراین، آندری گناتوف نمایندگی می‌کردند. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان پس از یک سخنرانی خوشامدگویی کوتاه سالن جلسه را ترک کرد.

