فرماندار ویژه شهرستان کرج، ضمن تشریح روند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اهمیت مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه در فرآیند ثبت‌نام و حضور در این رویداد مهم مردمی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک، این شیوه را گامی مؤثر در افزایش شفافیت، سرعت و سهولت مشارکت شهروندان دانست و اظهار کرد: انتخابات شوراها فرصتی ارزشمند برای نقش‌آفرینی مستقیم مردم در اداره امور محلی و توسعه پایدار شهری و روستایی است.

وی با دعوت از تمامی اقشار جامعه برای حضور فعال در ثبت‌نام انتخابات شوراها، تصریح کرد: شوراهای اسلامی نیازمند حضور نیروهای متخصص، متعهد و دغدغه‌مند از میان احزاب، اصناف، فعالان فرهنگی، مهندسان، پزشکان و سایر گروه‌های اجتماعی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع شهر و روستا باشند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر نقش کلیدی پارلمان شهری در تصمیم‌سازی و نظارت بر امور شهری افزود: شوراهای اسلامی شهر تأثیر مستقیمی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی، بهبود وضعیت ترافیکی، گسترش حمل‌ونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند و انتخاب آگاهانه اعضای شورا می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه شهر را هموارتر کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت در انتخابات شوراها، مشارکت در آینده شهر و کشور است و هر شهروند می‌تواند با حضور مسئولانه خود، سهمی مؤثر در آبادانی، پیشرفت و توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی داشته باشد.

برچسب ها: انتخابات شورا ، استانداری البرز
خبرهای مرتبط
تخصیص اعتبارات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
تبلیغات پیش از موعد کاندیداها در شبکه های مجازی جرم است
تبیین چهار رکن برگزاری انتخابات در البرز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تالاب صالحیه، از حیات سبز دیروز تا سرای گردوغبار امروز + فیلم
خیر البرزی سرپرستی ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گرفت
کمک مهربانانه دانش آموزان کرجی برای کودکان در شب یلدا + فیلم
سقف صادرات با کارت بازرگانی چقدر است؟ + فیلم
انتخابات الکترونیک شوراها، گامی در جهت تسریع و بهبود فرآیند رأی‌گیری
دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی