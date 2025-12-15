باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک، این شیوه را گامی مؤثر در افزایش شفافیت، سرعت و سهولت مشارکت شهروندان دانست و اظهار کرد: انتخابات شوراها فرصتی ارزشمند برای نقشآفرینی مستقیم مردم در اداره امور محلی و توسعه پایدار شهری و روستایی است.
وی با دعوت از تمامی اقشار جامعه برای حضور فعال در ثبتنام انتخابات شوراها، تصریح کرد: شوراهای اسلامی نیازمند حضور نیروهای متخصص، متعهد و دغدغهمند از میان احزاب، اصناف، فعالان فرهنگی، مهندسان، پزشکان و سایر گروههای اجتماعی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع شهر و روستا باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر نقش کلیدی پارلمان شهری در تصمیمسازی و نظارت بر امور شهری افزود: شوراهای اسلامی شهر تأثیر مستقیمی در توسعه زیرساختهای عمرانی، بهبود وضعیت ترافیکی، گسترش حملونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند و انتخاب آگاهانه اعضای شورا میتواند مسیر پیشرفت و توسعه شهر را هموارتر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت در انتخابات شوراها، مشارکت در آینده شهر و کشور است و هر شهروند میتواند با حضور مسئولانه خود، سهمی مؤثر در آبادانی، پیشرفت و توسعه همهجانبه ایران اسلامی داشته باشد.