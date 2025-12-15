منابع صهیونیستی فاش کردند که فرستاده آمریکا قرار است خطوط قرمزی را برای اسرائیل درباره حملات به سوربه ترسیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های صهیونیستی حاکی از آن است که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در دیدار روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، خطوط قرمزی را در مورد فعالیت‌های این رژیم در سوریه تعیین خواهد کرد.

گزارشی که توسط کانال صهیونیستی i۲۴news منتشر شد، خاطرنشان کرد که فرستاده آمریکا امروز برای دیدار با نتانیاهو و دیگر مقامات جهت گفت‌و‌گو در مورد طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای به اراضی اشغالی می‌رسد، اما بر سوریه تمرکز خواهد داشت.

این گزارش حاکی از آن است که دولت آمریکا، ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام را به عنوان متحدی می‌بیند که در تلاش برای تثبیت سوریه و پیشبرد آن است و بنابراین می‌خواهد از هرگونه اقدامی که ممکن است حکومت او را تضعیف کند، اجتناب کند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا علاوه بر تمایل خود برای دستیابی به یک توافق امنیتی، از این بیم دارد که گسترش حملات رژیم تروریستی اسرائیل منجر به فروپاشی دولت الجولانی در سوریه شود.

اوایل این ماه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در صفحه تروث سوشال خود ادعا کرد: بسیار مهم است که اسرائیل گفتگوی قوی و واقعی با سوریه داشته باشد و هیچ اتفاقی نیفتد که مانع توسعه سوریه به یک کشور مرفه شود. 

باراک امروز، دوشنبه، در سفری جدید به منطقه وارد رژیم تروریستی اسرائیل می‌شود و قرار است در آنجا درباره مسئله سوریه و کاهش تنش با لبنان گفت‌و‌گو کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: تحولات سوریه ، فرستاده آمریکا
خبرهای مرتبط
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم
وال استریت ژورنال:
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
سنتکام: سه آمریکایی در کمین داعش در سوریه کشته شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
مزدوران جنوب یمن در مسیر رژیم صهیونیستی؟
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
مانعی به نام اتحادیه اروپا
ویتکاف: آمریکا و اوکراین در مذاکرات برلین به پیشرفت زیادی دست یافتند
انصراف اوکراین از پیوستن به ناتو مذاکرات صلح را تغییر نخواهد داد
۱۷ کشته در تصادف اتوبوس مدرسه در کلمبیا
شورای سیاسی عراق خواستار تسریع در تشکیل مجلس جدید شد
آخرین اخبار
حجم تجارت بین بغداد و پکن به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد
۱۷ کشته در تصادف اتوبوس مدرسه در کلمبیا
ترسیم خطوط قرمز از سوی آمریکا برای عملیات اسرائیل در سوریه
انصراف اوکراین از پیوستن به ناتو مذاکرات صلح را تغییر نخواهد داد
شورای سیاسی عراق خواستار تسریع در تشکیل مجلس جدید شد
ویتکاف: آمریکا و اوکراین در مذاکرات برلین به پیشرفت زیادی دست یافتند
مانعی به نام اتحادیه اروپا
مزدوران جنوب یمن در مسیر رژیم صهیونیستی؟
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟