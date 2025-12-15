منابع صهیونیستی فاش کردند که فرستاده آمریکا قرار است خطوط قرمزی را برای اسرائیل درباره حملات به سوربه ترسیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های صهیونیستی حاکی از آن است که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در دیدار روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، خطوط قرمزی را در مورد فعالیت‌های این رژیم در سوریه تعیین خواهد کرد.

گزارشی که توسط کانال صهیونیستی i۲۴news منتشر شد، خاطرنشان کرد که فرستاده آمریکا امروز برای دیدار با نتانیاهو و دیگر مقامات جهت گفت‌و‌گو در مورد طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای به اراضی اشغالی می‌رسد، اما بر سوریه تمرکز خواهد داشت.

این گزارش حاکی از آن است که دولت آمریکا، ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام را به عنوان متحدی می‌بیند که در تلاش برای تثبیت سوریه و پیشبرد آن است و بنابراین می‌خواهد از هرگونه اقدامی که ممکن است حکومت او را تضعیف کند، اجتناب کند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا علاوه بر تمایل خود برای دستیابی به یک توافق امنیتی، از این بیم دارد که گسترش حملات رژیم تروریستی اسرائیل منجر به فروپاشی دولت الجولانی در سوریه شود.

اوایل این ماه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در صفحه تروث سوشال خود ادعا کرد: بسیار مهم است که اسرائیل گفتگوی قوی و واقعی با سوریه داشته باشد و هیچ اتفاقی نیفتد که مانع توسعه سوریه به یک کشور مرفه شود.

باراک امروز، دوشنبه، در سفری جدید به منطقه وارد رژیم تروریستی اسرائیل می‌شود و قرار است در آنجا درباره مسئله سوریه و کاهش تنش با لبنان گفت‌و‌گو کند.

منبع: آر تی